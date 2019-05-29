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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Будет ли объединяться "Самопомич" с Вакарчуком и Саакашвили: ответ Садового

      57 Читати новину українською
      Михаил Саакашвили и Святослав Вакарчук
      Михаил Саакашвили и Святослав Вакарчук / Фото из открытых источников

      Мэр Львова и лидер партии "Самопомичи" в прямом эфире 24 канала рассказал, будет ли объединяться его партия с другими политсилами на досрочных парламентских выборах.

      Он отметил, что объединяться с другими политическими силами в глобальном масштабе нет времени. Однако с Вакарчуком и Гриценко было бы полезно согласовать кандидатов на округа.

      Читайте также: Как отбирают кандидатов в "Самопомич": объяснение эксперта

      Что известно о внеочередных парламентских выборах?​Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая издал указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля 2019 года. На парламентских выборах 2019 года в Верховную Раду имеют шансы попасть четыре партии, которые набирают 5% и более голосов избирателей. Это – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", партия Порошенко "Европейская солидарность" и ВО "Батькивщина".

      О возвращении Саакашвили

      Напомним, что 29 мая Михаил Саакашвили вернулся в Украину после того, как президент Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство.

      Почему Саакашвили не пускали на территорию Украины?​
      В июле 2017 года бывшего главу Одесской Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства. Это случилось, когда политик находился в Польше. После этого он незаконно пересек границу и вернулся в Украину. СМИ такой его шаг назвали "прорывом Саакашвили".

      12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в Киеве. После этого его депортировали чартерным самолетом в Варшаву, откуда политик нелегально прибыл в Украину. Впоследствии ему запретили въезд на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года.

      В 2018 году Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности, которое дает право на проживание в ЕС. Благодаря ему он передвигается по всему миру. Этим же он воспользуется и для возвращения в Украину.

      Андрей Садовый отметил, что Саакашвили будет полезным для украинской политики своим опытом и признаниями.

      Посмотрите на Грузию – какой она была до Саакашвили и какой стала после него. Он приехал работать в Украине, а его просто использовали и нагло выбросили. Это было недостойно должности и статуса президента,
      – подчеркнул он.

      "Мне приятно, что Зеленский вернул ему гражданство. Он достаточно быстро отреагировал. Я оптимист. Думаю, что Саакашвили много полезного сделает", – добавил политик.

      Учитывая наши хорошие отношения, думаю, что мы и вместе немало совместно сделаем. Я поздравлял его с приездом, будем сегодня встречаться. Мы максимально открыты для сотрудничества. Это я хочу обсудить с ним,
      – пояснил мэр Львова.


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      Теги: Новости политики Михаил Саакашвили Парламентские выборы 2019 Самопомич Андрей Садовой Новости Украины Партия Голос
      Источник: 24 канал
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