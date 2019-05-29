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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Чи об'єднуватиметься "Самопоміч" з Вакарчуком та Саакашвілі: відповідь Садового

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      Міхеїл Саакашвілі та Святослав Вакарчук
      Міхеїл Саакашвілі та Святослав Вакарчук / Фото із відкритих джерел

      Мер Львова та лідер партії "Самопоміч" у прямому ефірі 24 каналу розповів, чи об'єднуватиметься його партія з іншими політсилами на дострокових парламентських виборах.

      Він зазначив, що об'єднуватися з іншими політичними силами у глобальному масштабі вже немає часу. Проте з Вакарчуком та Гриценком було би корисно погодити кандидатів на округи.

      Читайте також: Як відбирають кандидатів у "Самопоміч": пояснення експерта

      Що відомо про позачергові парламентські вибори? Президент України Володимир Зеленський 21 травня видав указ про розпуск Верховної Ради восьмого скликання. Позачергові вибори до українського парламенту відбудуться 21 липня 2019 року. На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити чотири партії, які набирають 5% та більше голосів виборців. Це – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", партія Порошенка "Європейська солідарність" і ВО "Батьківщина". 

      Про повернення Саакашвілі

      Нагадаємо, що 29 травня Міхеїл Саакашвілі  повернувся в Україну після того, як президент Володимир Зеленський повернув йому українське громадянство.

      Чому Саакашвілі не впускали на територію України?У липні 2017 року колишнього очільника Одещини Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства. Це трапилось, коли політик перебував у Польщі. Після цього він незаконно перетнув кордон та повернувся до України. ЗМІ такий його крок нарекли "проривом Саакашвілі".

      ​12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в Києві. Після цього його депортували чартерним літаком до Варшави, звідки політик нелегально прибув до України. Згодом йому заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року.

      У 2018 році Саакашвілі отримав у Нідерландах посвідчення особи, що дає право на проживання в ЄС. Завдяки йому він пересувається по всьому світу. Цим же він скористається й для повернення в Україну.

      Андрій Садовий зазначив, що Саакашвілі буде корисним для української політики своїм досвідом та визнаннями.

      Подивіться на Грузію – якою вона була до Саакашвілі та якою стала після нього. Він приїхав працювати в Україну, а його просто використали й нахабно викинули. Це було негідно для посади та статусу президента,
      – наголосив він.

      "Мені приємно, що Зеленський повернув йому громадянство. Він достатньо швидко відреагував. Я оптиміст. Думаю, що Саакашвілі багато корисного зробить", – додав політик.

      Враховуючи наші хороші відносини, думаю, що ми й разом чимало спільно зробимо. Я вітав його з приїздом, будемо сьогодні зустрічатися. Ми максимально відкриті для співпраці. Це я хочу обговорити з ним,
      – пояснив міський голова Львова.


      Хто має шанс пройти до парламенту згідно із соцопитуванням

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      Теги: Міхеїл Саакашвілі Новини України Новини політики Самопоміч Партія Голос Парламентські вибори 2019 Андрій Садовий
      Джерело: 24 канал
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