Будет ли разведение войск на Донбассе: мнение военного эксперта

Об окончании войны на Донбассе, разведении войск и переговорах с Российской Федерацией – в эфире 24 канала рассказал эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

О разведении войск

– Здесь сценарий, на мой взгляд, прогнозируемый, ведь Российская Федерация таким поведением показывает, что доказать Украине, что, во-первых, она не влияет на боевиков, во-вторых, она не хочет однозначно встречаться в определенном формате, который один на один посадит четырех президентов или канцлера и попытаются договориться о чем-то, то понятно, что Россия к этому не стремится.

К слову: На Донбассе погибли 2 украинских военных

– Основная задача России посадить Украину наряду с так называемыми формированиями "ДНР" и "ЛНР". Создать себе фиктивную иллюзорность того, что это есть определенные вещи, определенные государства и их как-то надо уважать.

– Другое дело в том, что мы это все уже проходили. Мы это видели в прошлой каденции. Нового здесь абсолютно ничего нет. Понятно, что есть затягивание времени с точки зрения того, чтобы попытаться прийти к какой-то более-менее нормальной ситуации внутри государства.

Заметим, что Трехсторонняя контактная группа во время очередной встречи в Минске не смогла согласовать новый график разведения сил на определенных участках. Однако от этого плана пока никто не отказывается.



Как может выглядеть ситуация на Донбассе после разведения / 24 канал

Об окончании войны на Донбассе

– Я думаю, что президент Украины сегодня или по крайней мере его Офис и окружение должны понимать, что вряд ли Путин сегодня ищет мира с Украиной. Я не один раз говорил, что этот конфликт затянулся и еще будет продолжаться не одно десятилетие. Мы должны быть к этому готовы.

Дело в том, что это философия этого государства. Оно, по большому счету, по-другому существовать не может. Ведь тогда надо менять строй, переводить на демократические рельсы эту страну, но насколько это выгодно тем людям, которые сегодня во главе этого государства? Появляются вещи подобные тому, что рано или поздно Путина должно заменить адекватное лицо, но это не будет адекватное лицо. Это будет просто изменение формата, придание нового лица и оттягивание.

– Как была создана "Приднестровская Молдавская Республика", так хотят создать еще две такие – Луганскую и Донецкую. Потом будет другой сценарий, который будет заключаться в том, что будут искать способ, как можно будет расширить территории так называемых "республик" и сузить территорию Украины. Нам надо готовить страну к возможной агрессии именно с экономической, политической и даже, если вы хотите, мобилизационной точки зрения.

– Фактически мы сегодня можем обеспечить граждан в погонах всем необходимым. В частности, нам нужен военный омбудсмен, ведь этот элемент позволяет защитить человека от произвола судебной и исполнительной ветви власти.

О введении миротворцев ООН на Востоке Украины

– Я уже слышал в 2014 году, что Российскую Федерацию надо вывести из Совбеза ООН. Чем этот проект прошлого министра иностранных дел и, я так понимаю, президента закончился? Ничем.

Потому что мы четко понимаем, что мир является лицемерным и все хотят получить на определенных правах ресурсы, которыми сегодня располагает Россия. Я имею в виду, прежде всего, природные ресурсы.

– Понятно, что этот отчет появляется и есть люди, которые готовы себя продать, к примеру, Герхард Шредер и другие. Понятно, что мы сегодня увидим те международные учреждения, которые якобы подчеркивают вопросы демократии, в то же время, пробуют их предать.

– Я еще раз подчеркиваю, нам крайне необходимо научиться и развиваться самостоятельно. И в конце концов рано или поздно вы увидите от этого будет. А то, что членство в НАТО является как гарантом того, что Россия задумается 10 тысяч раз перед тем, как делать какие-то шаги в сторону Украины, я думаю, объяснять уже никому не надо.

Что такое миротворческая миссия?Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

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