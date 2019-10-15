Чи буде розведення військ на Донбасі: думка воєнного експерта

Про закічення війни на Донбасі, розведення військ та перемовини з Російською Федерацією – в ефірі 24 каналу розповів експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій.

Про розведення військ

– Тут сценарій, на мій погляд, прогнозований, адже Російська Федерація такою поведінкою показує, що довести Україні, що, по-перше, вона не впливає на бойовиків, по-друге, вона не хоче однозначно зустрічатись в певно форматі, який віч-на-віч посадить чотирьох президентів чи канцлера і спробують домовитись про щось, то зрозуміло, що Росія цього не прагне.

До слова: На Донбасі загинули 2 українських військових

– Основне завдання Росії посадити Україну поряд з так званими формування "ДНР" та "ЛНР". Створити собі фіктивну ілюзорність того, що це є певні речі, певні держави і їх якось треба поважати.

– Інша річ в тому, що ми це все вже проходили. Ми це бачили в минулій каденції. Нового тут абсолютно нічого нема. Зрозуміло, що є затягування часу з погляду того, щоб спробувати прийти до якогось більш-менш нормальної ситуації всередині держави.

Зауважимо, що Тристороння контактна група під час чергової зустрічі у Мінську не змогла узгодити новий графік розведення сил на визначених ділянках. Однак від цього плану наразі ніхто не відмовляється.



Як може виглядати ситуація на Донбасі після розведення / 24 канал

Про закінчення війни на Донбасі

– Я думаю, що президент України сьогодні або принаймні його Офіс та оточення повинні розуміти, що навряд чи Путін сьогодні шукає миру з Україною. Я не один раз казав, що цей конфлікт затягнувся і ще буде продовжуватись не одне десятиріччя. Ми повинні бути до цього готові.

Річ у тім, що це філософія цієї держави. Вона, за великим рахунком, по-іншому існувати не може. Адже тоді треба змінювати устрій, переводити на демократичні рейси цю державу, але наскільки це вигідно тим людям, які сьогодні на чолі цієї держави? З’являються речі подібні до того, що рано чи пізно Путіна повинна замінити адекватна особа, але це не буде адекватна особа. Це буде просто зміна формату, надання нового обличчя і відтягування.

– Як була створена "Придністровська Молдавська Республіка", так хочуть створити ще дві такі – Луганську та Донецька. Потім буде інший сценарій, який полягатиме в тому, що шукатимуть спосіб, як можна буде розширити територій так званих "республік" та звузити територію України. Нам треба готувати державу до можливої агресії саме з економічної, політичної та навіть, якщо ви хочете, мобілізаційної точки зору.

– Фактично ми сьогодні можемо забезпечити громадян в погонах всім необхідним. Зокрема, нам потрібний військовий омбудсмен, адже цей елемент дозволяє захистити людину від свавілля судової та виконавчої гілки влади.

Про введення миротворців ООН на Сході України

– Я вже чув у 2014 році, що Російську Федерацію треба вивести з Радбезу ООН. Чим цей проєкт минулого міністра закордонних справ і, я так розумію, президента закінчився? Нічим.

Тому що ми чітко розуміємо, що світ є лицемірним і всі хочуть отримати на певних правах ресурси, якими сьогодні володіє Росія. Я маю на увазі, насамперед, природні ресурси.

– Зрозуміло, що звіт цей з’являється і є люди, які готові себе продати, до прикладу, Герхард Шредер та інших. Зрозуміло, що ми сьогодні побачимо ті міжнародні установи, які начебто наголошують на питаннях демократії, водночас, пробують їх зрадити.

– Я вкотре наголошую, нам вкрай необхідно навчитись і розвиватись самотужки. І врешті-решт рано чи пізно ви побачите від цього буде. А те, що членство в НАТО, є як гарантом того, що Росія задумається 10 тисяч раз перед тим, як робити якісь кроки на бік України, я думаю, пояснювати вже нікому не треба.

Що таке миротворча місія?Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

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