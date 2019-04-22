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      Будет огромный конфликт, – Найем об отношениях Зеленского с Путиным

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      Между Зеленским и Путиным будет огромный конфликт
      Между Зеленским и Путиным будет огромный конфликт / Фото из открытых источников

      Во время предвыборных баталий были мысли, что Владимир Путин сделает "подарок" следующему президенту после Петра Порошенко и освободит пленных моряков. В частности Владимира Зеленского обвиняли в таком возможном сотрудничестве с Россией.

      Народный депутат Мустафа Найем в эфире 24 канала сказал, что Владимиру Зеленскому не дадут просто так шевельнуться в сторону Российской Федерации.

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      "Попытки будут, потому что мы видим большое количество людей, которые радуются, что Порошенко проиграл. В основном это люди старого режима. Эти люди будут пытаться повлиять на ситуацию, но надо напомнить еще раз, что мы уже не та страна, в которой один человек все решает. Если он (Зеленский, – 24 канал) шелохнется в ту сторону, то поверьте и в парламенте, и в обществе – это быстро остановят", – сказал Найем.

      Что касается Владимира Путина, то он будет играть этими историями, он постарается подкупить, что-то подарить, будет показывать, что он более лоялен к Зеленскому, чем к Порошенко. Однако Зеленский в начале президентства не сможет занимать половинчатую позицию.

      Но мое предсказание, что полгода, год или даже скорее между ними будет огромный конфликт. Это очевидно, что будет личное противостояние. По-другому не может быть, учитывая войну,
      – заявил депутат.

      Что обещает сделать Зеленский на посту президента? Лидер "95 Квартала" заявил, что идет в президенты Украины только на один срок – 5 лет. Среди основных обещаний вероятного будущего президента:

      • Подать первый законопроект "О народовластии", который должен формировать главные задачи для власти, в частности через референдумы.
      • Внести законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов, судей, об импичменте президента и отзыве нардепа.
      • Проводить выборы в парламент и местные советы по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и прогулы заседаний – лишать мандатов.
      * Провести референдум относительно вступления Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на "уровне натовских стандартов".


      Что обещает сделать Владимир Зеленский

       

      Смотрите полное интервью с Мустафой Найемом:

       

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      Теги: Украина – Россия Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Новости России
      Источник: 24 канал
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