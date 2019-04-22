Буде величезний конфлікт, – Найєм про стосунки Зеленського з Путіним

Під час передвиборчих баталій були думки, що Володимир Путін зробить "подарунок" наступному президенту після Петра Порошенка і звільнить полонених моряків. Зокрема Володимиру Зеленському закидали таку можливу співпрацю з Росією.

Народний депутат Мустафа Найєм в ефірі 24 каналу сказав, що Володимиру Зеленському не дадуть просто так ворухнутися в бік Російської Федерації.

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"Намагання будуть, тому що ми бачимо велику кількість людей, які радіють, що Порошенко програв. Здебільшого це люди й старого режиму. Ці люди будуть намагатися вплинути на ситуацію, але треба нагадати ще раз, що ми вже не та країна, в якій одна людина все вирішує. Якщо він (Зеленський, – 24 канал) ворухнеться в той бік, то повірте і в парламенті, і в суспільстві – це швидко зупинять", – сказав Найєм.

Щодо Володимира Путіна, то він гратиме цими історіями, він намагатиметься підкупити, щось подарувати, буде показувати, що він лояльніший до Зеленського, ніж до Порошенка. Однак Зеленський на початку президентства не зможе займати половинчасту позицію.

Але моє передбачення, що півроку, рік або навіть швидше між ними буде величезний конфлікт. Це очевидно, що буде особисте протистояння. По-іншому не може бути з погляду на війну,

– заявив депутат.

Що обіцяє зробити Зеленський на посаді президента?Лідер "95 Кварталу" заявив, що йде у президенти України лише на один термін – 5 років. Серед основних обіцянок ймовірного майбутнього президента є:



• Подати перший законопроект "Про народовладдя", який мав би формувати головні завдання для влади, зокрема через референдуми.

• Внести законопроекти про зняття недоторканності з президента, народних депутатів, суддів, про імпічмент президента та відкликання нардепа.

• Проводити вибори до парламенту та місцевих рад за відкритими списками, а за "кнопкодавство" та прогули засідань – позбавляти мандатів.

• Провести референдум щодо вступу України до НАТО, а зарплату для українських військових зробити на "рівні натівських стандартів".





Що обіцяє зробити Володимир Зеленський

Дивіться повне інтерв'ю з Мустафою Найємом: