Будет вторая серия наступлений, – Бабченко о дальнейших действиях Путина

Пророссийские боевики продолжают игнорировать "перемирие" на Донбассе, о котором договорились в Минске. Оно начало действовать 21 июля. Очевидно, что Россия не намерена отступать назад, а наоборот – Путин будет продолжать оказывать давление на Украину.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал журналист Аркадий Бабченко.

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Чего ожидать от Путина

Он отметил, что о дальнейших действиях Украины относительно ситуации на Донбассе говорить не может. Ведь пока не совсем понимает, какая стратегия у нового командования.

Такое впечатление, что ее вообще нет. А вот то, что Россия не будет сдавать назад, это очевидно. С ними разговаривать бесполезно. У Путина в голове сейчас корона Наполеона и новая империя,

– подчеркнул он.

Бабченко убежден, что Россия будет продолжать давить. Договориться с ней не получится. Будут не то, что обстрелы и провокации. А, возможно, даже новые наступления.

"Я бы обязательно готовился к вторжению. Такое впечатление, что будет вторая серия и новая большая война. То есть, масштабное наступление. Мариуполь, Харьков – о таких городах я бы начал говорить", – отметил журналист.

Нужно ли другим странам ожидать агрессии РФ

Бабченко считает: то, что происходит в Москве в последние дни, означает, что "рейх" кристаллизовался, перестал стесняться и играть в демократию. Они открыто показали, кем они являются, и перешли к агрессии.

Что известно о протестах в Москве?

В Москве прошли акции протеста за честные выборы 14, 20 и 27 июля. Полиция с применением силы разогнала протест, в результате чего некоторые из участников акции получил переломы ног, у многих разбиты головы. Многим пришлось прятаться в храме. 27 июля российские силовики задержали 1127 протестующих.



3 августа российские оппозиционеры и неравнодушные жители Москвы вышли на очередной протест. На этот раз задержали 1001 человека, среди них – 50 несовершеннолетних.



Митингующие собрались в поддержку кандидатов от оппозиционных сил , которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу. Оппозиционеры утверждают, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты. Однако избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции по разным надуманным причинам. Выборы состоятся 8 сентября.

К тому же, поглощение Беларуси, по мнению Бабченко, сейчас в процессе. "Не знаю, как будет дальше развиваться ситуация. Некоторые аналитики говорят, что РФ отказалась от такого плана. Но мне кажется, что у них для этого нет оснований", – предположил он.

"В 2020 году в России завершается реформа армии, тогда же будет построен "Северный поток-2". Назовите мне факторы, которые будут мешать империи разрастаться дальше? Мне кажется, что наоборот – все идет к этому", – подытожил журналист.