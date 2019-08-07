Буде друга серія наступів, – Бабченко про подальші дії Путіна

Проросійські бойовики продовжують ігнорувати "перемир'я" на Донбасі, про яке домовилися у Мінську. Воно почало діяти 21 липня. Очевидно, що Росія не має наміру відступати назад, а навпаки – Путін продовжуватиме чинити тиск на Україну.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів журналіст Аркадій Бабченко.

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Він зазначив, що про подальші дії України щодо ситуації на Донбасі говорити не може. Адже поки не зовсім розуміє, яка стратегія в нового командування.

Таке враження, що її взагалі немає. А от те, що Росія не здаватиме назад, це очевидно. З ними розмовляти марно. В Путіна в голові зараз корона Наполеона та нова імперія,

– наголосив він.

Бабченко переконаний, що Росія продовжуватиме тиснути. Домовитися з нею не вийде. Будуть не те, що обстріли й провокації. А, можливо, навіть нові наступи.

"Я б обов'язково готувався до вторгнення. Таке враження, що буде друга серія та нова велика війна. Тобто масштабний наступ. Маріуполь, Харків – про такі міста я би почав говорити", – зазначив журналіст.

Бабченко вважає: те, що відбувається у Москві останніми днями, означає, що "рейх" кристалізувався, перестав соромитися й грати у демократію. Вони відкрито показали, ким вони є і перейшли до агресії.

Що відомо про протести у Москві?У Москві пройшли акції протесту за чесні вибори 14, 20 та 27 липня. Поліція з застосуванням сили розігнала протест, внаслідок чого дехто з учасників акції отримав переломи ніг, у багатьох – розбиті голови. Багатьом довелося ховатися в храмі. 27 липня російські силовики затримали 1127 протестувальників.



3 серпня російські опозиціонери та небайдужі жителі Москви вийшли на черговий протест. Цього разу затримали 1001 особу, серед них – 50 неповнолітніх.



Мітингарі зібралися на підтримку кандидатів від опозиційних сил , котрим офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи. Опозиціонери стверджують, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати. Проте виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції з різних надуманих причин. Вибори відбудуться 8 вересня.

До того ж, поглинання Білорусі, на думку Бабченка, зараз в процесі. "Не знаю, як буде далі розвиватися ситуація. Деякі аналітики говорять, що РФ відмовилась від такого плану. Але мені здається, що в них для цього немає підстав", – припустив він.

"У 2020 році в Росії завершується реформа армії, тоді ж буде побудований "Північний потік-2". Назвіть мені фактори, які заважатимуть імперії розростатися далі? Мені здається, що навпаки – все йде до цього", – підсумував журналіст.