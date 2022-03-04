Россия не только обстреливает мирные украинские города и убивает людей, она еще делает все, чтобы ограничить доступ украинцев к правдивой информации.

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Появились фейковые страницы главы Николаевской ОВА

В сети появились ненастоящие страницы главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима. Людей призывают быть бдительными. Враг может распространять на них ложную информацию.

Официальные страницы Виталия Кима:

Кстати, на территории Херсонской области россияне отключили мобильные сети Vodafone и Киевстар. Пока там работает только WiFi.

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