Мэр города попросил людей следить за обновлением информации. Мол, о возведении мостов он обязательно сообщит отдельно.

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"Очень вас прошу: не накапливайте свои авто на подъездах к мостам. Возвращайтесь в безопасные места", – призвал городской голова Николаева.

Какова ситуация в области 4 марта

По словам главы Николаевской ОВА, днем в Николаев ворвались русские. В соседнем населенном пункте они убили человека.

По состоянию на 12:00 в областном центре все еще продолжались бои. Чиновник убежден, что украинские защитники отобьют оккупантов.

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