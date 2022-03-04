Государство-агрессор продолжает нападать на украинские города. Враг 4 марта пришел на землю Николаева.

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Россияне ворвались в Николаев

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким сообщил, что на территории Николаева зафиксировали присутствие врага. По состоянию на 11:00 в городе идут бои.

По словам Кима, россияне в соседнем возле Николаева населенном пункте убили человека.

Отходя с Баштанки, колонна заехала в этот населенный пункт, ворвалась в школу, захватила ее и расстреляла директора школы,

– сообщил глава ОВА.

Напомним, ранее стало известно, что Россия усиливает позиции на южном направлении.

Ситуация на Николаевщине

В Генштабе Вооруженных сил ранее сообщили, что на юге враг хочет прорваться в Николаев. Враг сосредоточил на направлении Николаев – Вознесенск примерно 15 батальонных тактических групп.

Россия начала массово перевозить преступников из временно оккупированного Крыма, чтобы устраивать беспорядок в области.

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