Держава-агресорка продовжує нападати на українські міста. Ворог 4 березня прийшов на землю Миколаєва.

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Росіян ввірвалися у Миколаїв

Голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що на території Миколаєва зафіксували присутність ворога. Станом на 11:00 у місті йдуть бої.

За словами Кіма, внаслідок росіян у сусідньому до Миколаєва населеному пункті вбили людину.

Відходячи з Баштанки, колона заїхала в цей населений пункт, увірвалася у школу, захопила її та розстріляла директора школи,

– повідомив глава ОВА.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія посилює позиції на південному напрямку.

Ситуація на Миколаївщині

У Генштабі Збройних сил раніше повідомили, що на Півдні ворог хоче прорватися до Миколаєва. Ворог зосередив на напрямку Миколаїв – Вознесенськ приблизно 15 батальйонних тактичних груп.

Росія почала масово перевозити злочинців із тимчасово окупованого Криму, щоб влаштовувати безлад в області.

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