Мер міста попросив людей стежити за оновленням інформації. Мовляв, про зведення мостів він обов'язково повідомить окремо.

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"Дуже вас прошу: не накопичуйте свої авто на під'їздах до мостів. Повертайтесь у безпечні місця", – закликав міський голова Миколаєва.

Яка ситуація у області 4 березня

За словами очільника Миколаївської ОВА, вдень до Миколаєва вдерлися росіяни. У сусідньому населеному пункті вони вбили людину.

Станом на 12:00 в обласному центрі все ще тривали бої. Посадовець переконаний, що українські захисники відіб'ють окупантів.

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