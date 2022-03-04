Відомо, що в Прибузькому ЗСУ вже розбили ворожі війська. Про це повідомив голова миколаївської ОВА 4 березня.

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Зараз ведеться бій. Ми їх зараз відіб'ємо. По Прибузькому арта розвалила в хлам цілу кучу. Потім дамо, буде відео. У місцевих велика техніка з Баштанки. Теж починає переміщуватися,

– каже Кім.

Віталій Кім додає, що місцевим слід не панікувати і зберігати спокій. Він попросив людей не фотографувати та не знімати переміщення ЗСУ, бо так вони допоможуть окупантам. "Розслабляємось, видихаємо і палимо їхню техніку".

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