Будьте реалистами: о каком иммунитет от коронавируса все говорят

Чи виробився в українців колективний імунітет до коронавірусу? Ні. І не виробиться. Забудьте про це. Свіжа публікація у The New York Times пояснює чому.

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Імунітету від COVID-19 немає

Вона наводить дані по великих містах світу, які були у центрі великих, дуже великих спалахів COVID-19, і в яких провели тестування населення на антитіла.

Якщо у людини є антитіла – то вона мала контакт з вірусом. Але могла не розвинути хворобу взагалі або перехворіти без симптомів.

Виявилося, що найбільше мешканців з антитілами до коронавірусу у Нью-Йорку – 19,9%. У тому самому Нью-Йорку, де понад 200 тисяч хворих та 20 тисяч смертей – як в Італії чи Іспанії, тільки це не країна, а місто.

У Мадриді, де лікарні були переповнені і людей госпіталізували у готелі та виставкові центри – лише 11,3% контактували з вірусом та мають антитіла.

Нарешті, у Стокгольмі, де взагалі не вводили карантин, антитіла мають 7,3% мешканців. У Стокгольмі загалом виявлено 11 тисяч випадків COVID-19. У Києві – 2,7 тисяч випадків. Не треба бути нострадамусом, щоб зрозуміти: масове тестування киян на антитіла покаже результат на рівні статистичної похибки. І це у кращому випадку.

Питання до МОЗ

Для вироблення колективного імунітету до коронавірусу потрібно щонайменше 60% населення, яке має антитіла. До такої цифри жодна країна сьогодні не наближається навіть близько.

Тому масове тестування на антитіла за допомогою ІФА-тестів, про яке заявляв МОЗ, викликає питання.

Крім тестування окремих груп ризику (медиків, поліцейських) або постепідемічних досліджень Центру громадського здоров'я, у масовому тестуванні немає ніякого сенсу, крім підтримки вітчизняного виробника цих самих ІФА-тестів.

Україні треба відкинути всі розмови про колективний імунітет через "усім перехворіти". По-перше, це не працює. А по-друге, якщо намагатись "перехворіти", то можна просто залишитися без частини населення і "покласти" свою систему лікарень.

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Імунітет можна виробити іншим способом – через вакцинацію. Але це – перспектива щонайменше 2021 року, навіть для Західної Європи та США.

Треба бути реалістами. Єдина реальна стратегія боротьби з COVID-19 – контроль спалахів через активне тестування, виявлення, ізоляцію. А на рівні кожного з нас – дотримання соціальної дистанції та гігієни. Нам треба звикнути, що з цим будемо жити доволі довго. А уряду треба уже готуватися до непростої осені.