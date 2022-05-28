Россияне работают как по нацистскому учебнику
Так он высказался в интервью нидерландским журналистам. Президент рассказал им, что происходит на Востоке Украины, в частности, на тех территориях, которые временно перешли под контроль России.
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Он рассказал, что оккупанты делают все "в своем стиле" – отключают телевидение, связь и интернет. Далее транслируют только пропагандистские телеканалы, так начинается информационная война. В школах заставляют разговаривать и учить детей на русском.
Кроме того, они пытают представителей местных властей – закрывают их в подвалах, убивают или издеваются над ними на глазах у населения. Если руководители на местах готовы сотрудничать с ними, их могут оставить.
Средневековая практика. Словно они пользуются тем же нацистским учебником,
– заметил Зеленский.
Украина точно выиграет войну
Президент уверен, что Украина точно выиграет эту цинично развязанную Россией войну. Вопрос только в том, какой ценой и когда это произойдет.
Владимир Зеленский сочтет победой возвращение всех украинских территорий. В первую очередь, речь идет о возвращении к позициям 23 февраля, а после этого можно будет дипломатическим путем бороться за ранее оккупированные и аннексированные земли.
Каждый украинец хочет отбить и Донбасс, и Крым,
– заверил президент.
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Но об этом придется договариваться с Путиным, ведь он создал государство, где никто ничего не решает. Неважно, что говорит российский министр иностранных дел или кто-либо другой, кого глава Кремля отправит на переговоры, ведь на самом деле их слова ничего не значат.
Президент подчеркнул, что у Украины есть только одна цель. Это мир в нашей стране.