Росіяни працюють ніби за нацистським підручником
Так він висловився в інтерв'ю нідерландським журналістам. Президент розповів їм, що відбувається на Сході України, зокрема на тих територіях, які тимчасово перейшли під контроль Росії.
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Він розповів, що окупанти роблять все "у своєму стилі" – відключають телебачення, зв'язок та інтернет. Далі транслюють лише власні пропагандистські телеканали, так починається інформаційна війна. У школах змушують розмовляти та навчати дітей російською.
Крім того, вони катують представників місцевої влади – зачиняють їх у підвалах, вбивають або знущаються з них на очах у населення. Якщо ж керівники на місцях готові співпрацювати з ними, їх можуть залишити.
Середньовічна практика. Наче вони користуються тим самим нацистським підручником,
– зауважив Зеленський.
Україна точно виграє війну
Президент впевнений, що Україна точно виграє цю цинічно розв'язану Росією війну. Питання лише у тому, якою ціною та коли це станеться.
Володимир Зеленський вважатиме перемогою повернення усіх українських територій. Насамперед мова йде про повернення до позицій 23 лютого, а після цього можна буде дипломатичним шляхом боротися за раніше окуповані та анексовані землі. Тоді доведеться домовлятися безпосередньо з Путіним, адже він створив державу, де ніхто нічого не вирішує.
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Кожен українець хоче відбити і Донбас, і Крим,
– запевнив президент.
Президент підкреслив, що в України є лише одна мета. Це мир у нашій країні.