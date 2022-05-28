Росіяни працюють ніби за нацистським підручником

Так він висловився в інтерв'ю нідерландським журналістам. Президент розповів їм, що відбувається на Сході України, зокрема на тих територіях, які тимчасово перейшли під контроль Росії.

До теми Нам радили за рік до війни вивозити людей і рити траншеї, це б убило економіку, – Зеленський

Він розповів, що окупанти роблять все "у своєму стилі" – відключають телебачення, зв'язок та інтернет. Далі транслюють лише власні пропагандистські телеканали, так починається інформаційна війна. У школах змушують розмовляти та навчати дітей російською.

Крім того, вони катують представників місцевої влади – зачиняють їх у підвалах, вбивають або знущаються з них на очах у населення. Якщо ж керівники на місцях готові співпрацювати з ними, їх можуть залишити.

Середньовічна практика. Наче вони користуються тим самим нацистським підручником,

– зауважив Зеленський.

Україна точно виграє війну

Президент впевнений, що Україна точно виграє цю цинічно розв'язану Росією війну. Питання лише у тому, якою ціною та коли це станеться.

Володимир Зеленський вважатиме перемогою повернення усіх українських територій. Насамперед мова йде про повернення до позицій 23 лютого, а після цього можна буде дипломатичним шляхом боротися за раніше окуповані та анексовані землі. Тоді доведеться домовлятися безпосередньо з Путіним, адже він створив державу, де ніхто нічого не вирішує.

Читайте також У багатьох телефонних дзвінках мені казали, що я помру через 3 дні, – Зеленський

Кожен українець хоче відбити і Донбас, і Крим,

– запевнив президент.

Президент підкреслив, що в України є лише одна мета. Це мир у нашій країні.

Зверніть увагу – росіяни вигадали нову причину війни в Україні: дивіться відео