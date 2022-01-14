"Будто миллион градусов": Австралия страдает от рекордной жары впервые за 60 лет

В Австралии зафиксировали аномальную жару. Температура воздуха достигла 50,7 градуса по Цельсию. Такой показатель был последний раз 2 января 1960 года в городке Уднадатта.

Жара в 2022 году была зафиксирована 13 января в австралийском городке Онслоу. В 14:26 подтвердили повторение абсолютного рекорда 1960 года.

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Поселок Онслоу превзошел все собственные показатели. Последний рекорд устанавливали в 2008 году – тогда температура достигла 48,9 градуса Цельсия.

Причина рекордной жары

Синоптики объяснили, что отсутствие грозовой активности в этом регионе привело к накоплению горячего воздуха.

"Жара достаточно распространена, особенно когда вы не чувствуете такой грозовой активности и ливней, что приносят низкие температуры", – сказал синоптик Люк Хантингтон.

"Кажется, что миллион градусов"

Местные жители отметили, что работать в такую ​​жару просто невыносимо. Своими ощущениями поделился и директор 6 Star Group Джеймс Кореа.

Если температура достигает более 45 градусов, кажется, что это миллион градусов,

– сказал он.

В компании пытаются делать регулярные перерывы в тени, однако и здесь возникает проблема.

"В такие дни в тени действительно слишком жарко, поэтому нужно сесть в комнату с кондиционером, иначе начнется знойное истощение", – добавил Кореа.

Директор 6 Star Group Джеймс Кореа / Фото ABC News

Заключенные – без кондиционеров

В то же время проблема есть и в одной из тюрем – там заключенные остались без кондиционеров. Правительство рекомендовало ввести климатический контроль во всех жилых помещениях тюрьмы, но этого не произошло.