Крис призналась, что после свадьбы наткнулась на шквал критики, но были и те, кто выразил желание повторить поступок женщины.

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Как прошла свадьба модели

Невеста заметила, что сама делала макияж и прическу. Прохожие недоумевали, где ее жених, но женщину это не остановило.

Мне не было стыдно, я решительно пошла в церковь. Многим людям это понравилось и было интересно. Они думают, что я шучу, но я на самом деле вышла за себя замуж! И некоторые женщины сказали, что они сделают то же самое,

– сказала Галера.

Для сольной церемонии Галера надела белое платье и по традиции бросила букет цветов.



Счастливая невеста / Фото New York Post

Невеста призналась себе в любви

Женщина отметила, что никогда не расстанется с собой и пообещала любить себя превыше всего.

Если появится новая любовь, я захочу пережить этот опыт. Я поставлю человека на второе место, сначала это всегда буду я. Самым веселым было чувство удовлетворения и гордости за то, что я женилась на собе,

– добавила невеста.

В ноябре она даже собирается в медовый месяц. Она планирует посетить Париж и Лондон.



Женщина планирует медовый месяц / Фото New York Post