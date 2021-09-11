Кріс зізналася, що після весілля натрапила на шквал критики, але були й ті, хто висловив бажання повторити вчинок жінки.

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Як минуло весілля моделі

Наречена зауважила, що сама робила макіяж та зачіску. Перехожі дивувалися, де її наречений, але жінку це не зупинило.

Мені не було соромно, я рішуче пішла до церкви. Багатьом людям це сподобалося і було цікаво. Вони думають, що я жартую, але я насправді вийшла за себе заміж! І деякі жінки сказали, що вони зроблять те саме,

– сказала Галера.

Для сольної церемонії Галера одягла білу сукню та за традицією кинула букет квітів.



Щаслива наречена / Фото New York Post

Наречена зізналася собі у любові

Жінка зазначила, що ніколи не розлучиться із собою та пообіцяла любити себе понад усе.

Якщо з'явиться нове кохання, я захочу пережити цей досвід. Я поставлю людину на друге місце, спочатку це завжди буду я. Найбільш веселим було почуття задоволення і гордості за те, що я одружився із собою,

– додала наречена.

У листопаді вона навіть збирається у медовий місяць. Вона планує завітати відвідати Париж і Лондон.



Жінка планує медовий місяць / Фото New York Post