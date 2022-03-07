Так, 7 марта в Харькове на свет появился еще один малыш. Фотографию с ним опубликовал в телеграмме мэр города Игорь Терехов.
Важно Ужасное преступление: в результате обстрела супермаркета в Харькове погибли 4 человека, 15 – ранены
На фото Терехов позирует с новоиспеченными родителями и малышом. Он подписал фото:
Будущее Харькова в наших руках!
Накануне Президент Украины Владимир Зеленский наградил мэров городов , которые проявили фантастическое сопротивление российским оккупантам и устояли перед его обстрелами. Орден "За мужество" получил и мэр Харькова Игорь Терехов.
Добавим, что с начала российского вторжения в Харькове в результате обстрелов повреждено:
- 30 общеобразовательных школ,
- 27 детских садов,
- 5 заведений высшего образования,
- детские интернаты.
Город больше всего пострадал от кровожадных лап русских захватчиков. Однако враг так и не смог взять его под контроль.
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