Так, 7 березня у Харкові на світ з'явився ще один малюк. Світлину з ним опублікував у телеграмі мер міста Ігор Терехов.

Важливо Жахливий злочин: внаслідок обстрілу супермаркету в Харкові загинули 4 людей, 15 – поранені

На фото Терехов позує з новоспеченими батьками та малюком. Він підписав світлину:

Майбутнє Харкова у наших руках!

Напередодні Президент України Володимир Зеленський нагородив мерів міст, які проявили фантастичний спротив російським окупантам та встояли перед його шаленими обстрілами. Орден "За мужність" отримав і мер Харкові Ігор Терехов.

Додамо, що від початку російського вторгнення у Харкові внаслідок обстрілів пошкоджено:

30 загальноосвітніх шкіл,

27 дитячих садків,

5 закладів вищої освіти,

дитячі інтернати.

Місто чи не найбільше постраждало від кровожерливих лап російських загарбників. Однак ворог так і не зміг взяти його під свій контроль.

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