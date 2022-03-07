Так, 7 березня у Харкові на світ з'явився ще один малюк. Світлину з ним опублікував у телеграмі мер міста Ігор Терехов.
Важливо Жахливий злочин: внаслідок обстрілу супермаркету в Харкові загинули 4 людей, 15 – поранені
На фото Терехов позує з новоспеченими батьками та малюком. Він підписав світлину:
Майбутнє Харкова у наших руках!
Напередодні Президент України Володимир Зеленський нагородив мерів міст, які проявили фантастичний спротив російським окупантам та встояли перед його шаленими обстрілами. Орден "За мужність" отримав і мер Харкові Ігор Терехов.
Додамо, що від початку російського вторгнення у Харкові внаслідок обстрілів пошкоджено:
- 30 загальноосвітніх шкіл,
- 27 дитячих садків,
- 5 закладів вищої освіти,
- дитячі інтернати.
Місто чи не найбільше постраждало від кровожерливих лап російських загарбників. Однак ворог так і не зміг взяти його під свій контроль.
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