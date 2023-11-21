Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что в таком контексте распад России – единственный вариант предотвратить новую агрессию.
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Реальное будущее России туманно, но в нынешнем виде она будет представлять угрозу соседям, Европе и мировому порядку. Наиболее эффективным способом предотвращения повторной агрессии является контролируемая декомпозиция России на несколько частей,
– отметил Алексей Данилов.
Секретарь СНБО считает, что именно развал России приведет к краху путинского режима, а затем – убережет мировой порядок.
Что известно о возможном распаде России
- Сразу 5 республик России устроили референдум за независимость. Речь идет о Кенигсберге (Калининград и область), Ингрии (Санкт-Петербург и Ленинградская область), Кубане (Краснодарский край), Сибири и Урале.
- Они убеждены, что следует перестать кормить Москву и отдавать свои жизни по имперским желаниям Путина.