Что сказали Путин и Эрдоган об Афганистане

Главы государств договорились укреплять двустороннюю координацию по афганской тематике. Кроме того, они будут координироваться с новым правительством Афганистана.

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Эрдоган на своей странице в телеграм отметил, что надеется на то, что новое правительство будет инклюзивным, репрезентативным и показывать разнообразие афганского народа.

Каналы диалога с талибами должны быть открытыми, а вместо подхода, основанного на суровых условиях, следует придерживаться постепенного вовлечения,

– заявил президент Турции.

Он добавил, что приветствует умеренные послания талибов. Однако подчеркнул, что именно действия, а не слова "Талибана" будут формировать будущий процесс.

Другие темы разговора

Президенты обменялись соболезнованиями относительно авиакатастрофы российского пожарного самолета в Турции.

Эрдоган поблагодарил Путина за помощь в тушении масштабных лесных пожаров.

Обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, в частности в сфере энергетики. Так, Эрдоган ожидает увеличения потока газа от TurkStream.

Обратите внимание! После того, как президент США Джо Байден начал выводить из Афганистана американские войска, ситуация в стране обострилась. Боевики террористической группировки захватили власть и установили свой жестокий режим. Афганцы начали бежать из страны, ведь оставаться там опасно.