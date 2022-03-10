Такую информацию сообщили в российском издании РИА, опираясь на комментарий технического директора перевозчика Игоря Пиддубного.

К теме: Евросоюз ужесточает санкции против России, – Швеция

Технический директор "Уральских авиалиний" отметил, что перевозчик видит возможности для поставки деталей через другие страны.

Даже "дружественный" Китай не сможет помочь России с запчастями, сообщил начальник управления поддержки летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов. Теперь в ведомстве рассматривают возможности поставки через Турцию или Индию.

Напомним, ранее Евросоюз ввел санкции против российских авиакомпаний, которыми запретил поставки самолетов и комплектующих. Компании Boeing и Airbus отключили российские самолеты от технической документации, которая через несколько месяцев сделает полеты нелегальными.

К большому сожалению для России лизингодатели требуют возвращать свои самолеты из РФ. Из-за риска ареста судов российским авиакомпаниям рекомендовали временно приостановить полеты за границу. Отметим, что только на балансе "Уральских авиалиний" находятся 54 лизинговых лайнера Airbus.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Это может вас заинтересовать – Почему бренды лгут, когда говорят, что уходят временно из России: смотрите видео