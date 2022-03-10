Таку інформацію повідомили у російському виданні РИА, спираючись на коментар технічного директора перевізника Ігора Піддубного.

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Технічного директора "Уральських авіаліній" зазначив, що перевізник бачить можливості для постачання деталей через інші країни.

Зі слів начальника управління підтримки льотної придатності повітряних суден Росавіації Валерія Кудінова,

Навіть "дружній" Китай не зможе допомогти Росії із запчастинами, повідомив начальник управління підтримки льотної придатності повітряних суден Росавіації Валерій Кудінов. Тепер у відомстві розглядають можливості постачання через Туреччину або Індію.

Нагадаємо, що раніше Євросоюз ввів санкції проти російських авіакомпаній, якими заборонив постачання літаків та комплектуючих. Компанії Boeing та Airbus відключили російські літаки від технічної документації, що за кілька місяців зробить польоти нелегальними.

На превеликий жаль для Росії лізингодавці вимагають повертати свої літаки з РФ. Через ризик арешту суден російським авіакомпаніям рекомендували тимчасово призупинити польоти за кордон. Зауважимо, що лише на балансі "Уральських авіаліній" перебуває 54 лізингових лайнерів Airbus.

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