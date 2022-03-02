Будут летать только все сне: Boeing остановил обслуживание и техподдержку русских авиакомпаний

Компания Boeing пополнила обширный список компаний, о работе с которыми российским оккупантам придется забыть. Работать с агрессором все отказываются.

Закрытие воздушного пространства европейских стран сильно отразилось на авиасфере России. Впрочем, оккупантов ждет еще много сюрпризов, ведь все больше компаний отказываются иметь партнера, сотрудничество с которым обнуляет репутацию.

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Boeing не будет работать с Россией

Отмена рейсов и невозможность куда-нибудь улететь вызвали у россиян настоящую панику. Но скоро их ждет новый удар, ведь кроме вопроса "куда?" встанет вопрос "на чем?".

Компания Boeing объявила о том, что прекращает обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний. Зная возможности российского авиапрома, можно предположить, что ремонт и обслуживание имеющихся бортов станут для оккупантов еще той головоломкой.

Отметим, что враг безразличен к своей гражданской авиации, пока он активно использует военную: российские самолеты бомбят мирные украинские города.

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