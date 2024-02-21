Еще неделя – и весна окончательно возьмет правление в свои руки. Впрочем, уже сейчас она пытается напомнить о себе плюсовыми температурами в "самый грозный" месяц зимы – февраль.
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Чего ждать от погоды на 22 февраля
Средняя температура воздуха по всем областям днем составит от 6 до 8 градусов тепла. Для большинства регионов обещают небольшие дожди. Будет облачно с прояснениями. Скорость ветра достигнет до 7 – 12 метров в секунду.
Где пройдут дожди, а где снег
Без осадков пройдет день для южных регионов и отдельных областей Запада. Небольшой дождь выпадет на северо-западе страны, в таких городах как Луцк и Ровно. Также на юго-западе – на Закарпатье, кроме дождя, стоит ждать и мокрый снег.
Дожди будут идти на севере и центре. В Харьковской, Луганской и Донецкой, кроме того, еще выпадет снег.
Какой будет температура воздуха в областных центрах
- Киев – +6...+8
- Ужгород – +8...+10
- Львов – +7...+9
- Ивано-Франковск – +6...+8
- Тернополь – +6...+8
- Черновцы – +5...+7
- Хмельницкий – +5...+7
- Луцк – +6...+8
- Ровно – +7...+9
- Житомир – +6...+8
- Винница – +6...+8
- Одесса – +7...+9
- Николаев – +7...+9
- Херсон – +6...+8
- Симферополь –+7...+9
- Кропивницкий – +7...+9
- Черкассы – +6...+8
- Чернигов – +4...+6
- Сумы – +3...+5
- Полтава – +5...+7
- Днепр – +6...+8
- Запорожье – +5...+7
- Донецк – +3...+5
- Луганск –+1...+3
- Харьков – 0...+2
Погода на 22 февраля / Фото Укргидрометцентр