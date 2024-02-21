Еще неделя – и весна окончательно возьмет правление в свои руки. Впрочем, уже сейчас она пытается напомнить о себе плюсовыми температурами в "самый грозный" месяц зимы – февраль.

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Чего ждать от погоды на 22 февраля

Средняя температура воздуха по всем областям днем составит от 6 до 8 градусов тепла. Для большинства регионов обещают небольшие дожди. Будет облачно с прояснениями. Скорость ветра достигнет до 7 – 12 метров в секунду.

Где пройдут дожди, а где снег

Без осадков пройдет день для южных регионов и отдельных областей Запада. Небольшой дождь выпадет на северо-западе страны, в таких городах как Луцк и Ровно. Также на юго-западе – на Закарпатье, кроме дождя, стоит ждать и мокрый снег.

Дожди будут идти на севере и центре. В Харьковской, Луганской и Донецкой, кроме того, еще выпадет снег.

Какой будет температура воздуха в областных центрах

Киев – +6...+8

Ужгород – +8...+10

Львов – +7...+9

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +6...+8

Ровно – +7...+9

Житомир – +6...+8

Винница – +6...+8

Одесса – +7...+9

Николаев – +7...+9

Херсон – +6...+8

Симферополь –+7...+9

Кропивницкий – +7...+9

Черкассы – +6...+8

Чернигов – +4...+6

Сумы – +3...+5

Полтава – +5...+7

Днепр – +6...+8

Запорожье – +5...+7

Донецк – +3...+5

Луганск –+1...+3

Харьков – 0...+2

Погода на 22 февраля / Фото Укргидрометцентр