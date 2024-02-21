Ще тиждень – і весна остаточно візьме правління у свої руки. Втім, вже зараз вона намагається нагадати про себе плюсовими температурами у "лютий" місяць зими.

Дивіться також Сильні морози в лютому: ще будуть, чи вже ні

Чого чекати від погоди на 22 лютого

Середня температура повітря по всіх областях вдень становитиме від 6 до 8 градусів тепла. Для більшості регіонів обіцяють невеликі дощі. Буде хмарно з проясненням. Швидкість вітру сягне до 7 – 12 метрів за секунду.

Де пройдуть дощі, а де сніг

Без опадів минеться день для південних регіонів та окремих областей Заходу. Невеликий дощ випаде на північному заході країни, у таких містах як Луцьк та Рівне. Також на південному заході – на Закарпатті, окрім дощу, варто чекати й на мокрий сніг.

Дощитиме на півночі та центрі. На Харківщині, Луганщині та Донеччині, крім того, ще випаде сніг.

Якою буде температура повітря в обласних центрах

  • Київ – +6…+8
  • Ужгород – +8…+10
  • Львів – +7…+9
  • Івано-Франківськ – +6…+8
  • Тернопіль – +6…+8
  • Чернівці – +5…+7
  • Хмельницький – +5…+7
  • Луцьк – +6…+8
  • Рівне – +7…+9
  • Житомир – +6…+8
  • Вінниця – +6…+8
  • Одеса – +7…+9
  • Миколаїв – +7…+9
  • Херсон – +6…+8
  • Сімферополь –+7…+9
  • Кропивницький – +7…+9
  • Черкаси – +6…+8
  • Чернігів – +4…+6
  • Суми – +3…+5
  • Полтава – +5…+7
  • Дніпро – +6…+8
  • Запоріжжя – +5…+7
  • Донецьк – +3…+5
  • Луганськ –+1…+3
  • Харків – 0…+2

погода

Погода на 22 лютого / Фото Укргідрометцентр