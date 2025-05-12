Религиовед, доктор философских наук Людмила Филипович в эфире 24 Канала отметила, что власть в Ватикане – это не двухпартийная система, как, например, в Великобритании, Франции или Соединенных Штатах. Если в случае с Белым домом президент завершает каденцию – вся его команда покидает администрацию, то в Ватикане такой сценарий невозможен.

Смотрите также Каким будет Папа Лев XIV для Украины и мира: большая биография Роберта Прево

Каким будет правление нового Папы



"Там очень ценится наследственность, включенность во внутреннюю жизнь, постепенный рост, опыт, который человек получает, занимая различные должности. Церковь функционирует как единый организм, несмотря на то, что в ней есть разные течения – условно "либеральные" или "консервативные", – сказала Людмила Филипович.

Она добавила, что люди меняются, но церковь создает условия, чтобы "корабль" не пошел на дно. В Ватикане всегда сохраняется баланс: если кто-то начинает склоняться в одну сторону - обязательно появляется противовес.

Думаю, там будут принимать решения не по принципу личной лояльности – мол, я из команды Франциска или нет. Люди в Ватикане достаточно умные, чтобы оценивать кандидатов по профессионализму, а не по принадлежности к определенной группе,

– добавила Филипович.

Она также подчеркнула, что кадровая политика нового Папы вряд ли будет похожа на подход Дональда Трампа. Ватиканская администрация, как и любая эффективная структура, имеет свою инерцию. Она не позволяет системе развалиться или погрузиться в хаос. Поэтому вряд ли стоит ожидать резких изменений, но если они и будут – то взвешенные.

Вероятно, подход будет рациональным и прагматичным. На первом месте – интерес церкви: не личные амбиции Папы или его ближайшего окружения, не влияние отдельных кардиналов, а благо всей церкви, которая состоит не только из иерархии, но и из миллиардов верующих по всему миру.