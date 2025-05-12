Релігієзнавиця, докторка філософських наук Людмила Филипович в ефірі 24 Каналу зазначила, що влада у Ватикані – це не двопартійна система, як, наприклад, у Великій Британії, Франції чи Сполучених Штатах. Якщо у випадку з Білим домом президент завершує каденцію – вся його команда залишає адміністрацію, то у Ватикані такий сценарій неможливий.

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Яким буде правління нового Папи



"Там дуже цінується спадковість, включеність у внутрішнє життя, поступове зростання, досвід, який людина здобуває, обіймаючи різні посади. Церква функціонує як єдиний організм, попри те, що в ній є різні течії – умовно "ліберальні" чи "консервативні", – сказала Людмила Филипович.

Вона додала, що люди змінюються, але церква створює умови, щоб «корабель» не пішов на дно. У Ватикані завжди зберігається баланс: якщо хтось починає схилятися в один бік — обов'язково з'являється противага.

Гадаю, там ухвалюватимуть рішення не за принципом особистої лояльності – мовляв, я з команди Франциска чи ні. Люди у Ватикані достатньо розумні, щоб оцінювати кандидатів за професіоналізмом, а не за приналежністю до певної групи,

– додала Филипович.

Вона також підкреслила, що кадрова політика нового Папи навряд чи буде схожа на підхід Дональда Трампа. Ватиканська адміністрація, як і будь-яка ефективна структура, має свою інерцію. Вона не дозволяє системі розвалитися або зануритися в хаос. Тому навряд чи варто очікувати різких змін, але якщо вони й будуть – то виважені.

Ймовірно, підхід буде раціональним і прагматичним. На першому місці – інтерес церкви: не особисті амбіції Папи чи його найближчого оточення, не вплив окремих кардиналів, а благо всієї церкви, яка складається не лише з ієрархії, а й із мільярдів вірян по всьому світу.