Дерусификация школы

Почему? Ибо они понимают стратегическое значение образования. Зато в Украине за четыре месяца полномасштабной войны Минобразования только сейчас сделало шаг, чтобы выбросить из школ российских писателей.

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Научно-методическая комиссия Минобразования финализовала решение рабочей группы по внесению изменений в программы по зарубежной литературе. Почти единодушно решили, что из программ извлекаются все произведения российских авторов – и обязательны для изучения, и те, которые были по выбору учителя. Теперь осталось закрепить это решение приказом МОН. Дети больше не будут читать Булгакова, Пушкина, Достоевского и других российских авторов.

Впрочем, комиссия дискутировала – например, нужна ли новая концепция литературного образования и места для литературы коренных народов Украины. Я рада, что эти важные вопросы подняли, они должны стать предметом публичной дискуссии.

"Но" со следами крови

В общем, заседание не вызвало бы у меня особых эмоций (кроме "Почему это решение не приняли восемь лет назад?!!!"), если бы не одно "но". В дополнение к решению рабочей группы, включавшей ученых, методистов и учителей, комиссия рассматривала также позицию Директората дошкольного и среднего образования МОН. Чиновники директората уверены, что без Чехова, Булгакова, Тургенева и многих других российских писателей школьники не обойдутся и предложили их оставить.

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У меня есть альтернативное предложение – отправить авторов этой позиции на временно оккупированную территорию, чтобы они могли обсудить величие российской литературы с носителями "pycского мира" напрямую.

Нехватка политического внимания к образованию – результат плохого образования у тех, кто сейчас принимают решения, а еще большой вопрос к их адекватности.

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