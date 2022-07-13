Дерусифікація школи

Чому? Бо вони розуміють стратегічне значення освіти. Натомість в Україні за чотири місяці повномасштабної війни Міносвіти тільки зараз зробило крок, щоб викинути зі шкіл pociйських письменників.

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Науково-методична комісія Міносвіти фіналізувала рішення робочої групи щодо внесення змін у програми із зарубіжної літератури. Майже одностайно вирішили, що з програм вилучаються всі твори pociйських авторів – і обов'язкові для вивчення, і ті, що були за вибором вчителя. Тепер лишилося закріпити це рішення наказом МОН. Діти більше не читатимуть Булгакова, Пушкіна, Достоєвського та інших pociйських авторів.

Втім, комісія таки дискутувала – наприклад, чи потрібна нова концепція літературної освіти та місця для літератури корінних народів України. Я рада, що ці важливі питання порушили, вони мають стати предметом публічної дискусії.

"Але" зі слідами крові

Загалом засідання не викликало б у мене особливих емоцій (крім "Чому це рішення не ухвалили вісім років тому?!!!"), якби не одне "але". На додачу до рішення робочої групи, що включала науковців, методистів та вчителів, комісія розглядала також позицію Директорату дошкільної та середньої освіти МОН. Чиновники директорату впевнені, що без Чехова, Булгакова, Тургєнєва та багатьох інших pociйських письменників школярі не обійдуться, й запропонувати їх залишити.

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У мене є альтернативна пропозиція – відправити авторів цієї позиції на тимчасово окуповану територію, аби вони могли обговорити велич pociйської літератури з носіями "pycского міра" безпосередньо.

Брак політичної уваги до освіти – результат поганої освіти у тих, хто зараз ухвалює рішення, а ще велике питання до їхньої адекватності.

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