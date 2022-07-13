Фантазії кремлівського щура

"Я хотів би не ходити з ним у душ. Навіщо його провокувати? Адже ви знаєте, що я – майстер із дзюдо", – цитує главу держави агентство Bloomberg.

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Як же він дотепний! По-справжньому, по-чекістськи! І готовий дати відсіч чужорідному сластолюбцю!



путін тішить себе ілюхіями, що про нього мріють навіть чоловіки / Фото Getty Images

Уявляю цей чудовий поєдинок у партері – між путіним та геєм. Злегка нудить, причому не від гея. І дуже хочеться, щоб гей переміг.

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