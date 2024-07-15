О возможных изменениях в правительстве президент Владимир Зеленский говорил во время пресс-конференции сегодня, 15 июля, информирует 24 Канал.

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Могут ли быть изменения в правительстве? Да, они могут быть. Конечно, мы проговариваем с министрами различные варианты. Шмыгаль – он тоже член правительства, премьер-министр,

– сказал Зеленский.

Изменения в правительстве обсуждаются

При этом он отметил, что в начале его президентства его часто упрекали тем, что министры часто меняются, а теперь обвиняют, что те "очень долго работают".

Президент отметил, что сейчас обсуждает с министрами и премьером Денисом Шмыгалем "некоторые вещи".

На уточняющий и прямой вопрос, планирует ли он увольнять премьер-министра, Зеленский ответил: "Мы поговорим об этом позже".