Про можливі зміни в уряді президент Володимир Зеленський говорив під час пресконференції сьогодні, 15 липня, інформує 24 Канал.

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Чи можуть бути зміни в уряді? Так, вони можуть бути. Звичайно, ми проговорюємо з міністрами різні варіанти. Шмигаль – він теж член уряду, прем'єр-міністр,

– сказав Зеленський.

Зміни в уряді обговорюються

При цьому він зазначив, що на початку його президентства йому часто закидали те, що міністри часто міняються, а тепер закидають, що ті "дуже довго працюють".

Президент зауважив, що наразі обговорює з міністрами і прем'єром Денисом Шмигалем "деякі речі".

На уточнююче і пряме запитання, чи планує він звільняти прем'єр-міністра, Зеленський відповів: "Ми поговоримо про це пізніше".