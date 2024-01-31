Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин в разговоре с 24 Каналом объяснил, кто будет приобщен к войне и какие сейчас нужны специалисты.

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Кого приобщат к войне

Острый вопрос о мобилизации – должны ли служить депутаты. По словам Юрчишина, то количество, которое сейчас есть в Верховной Раде, не решит всего вопроса. Поскольку говорится о необходимости в сотни тысяч людей.

Напомним, что по последним данным в Верховной Раде насчитывается 401 народный избранник.

"В то же время мы получаем потерю представительного органа. Будет ли это хорошо для украинской демократии, которая стремится приобщиться к Европейскому Союзу – тема дискуссионная", – сказал нардеп.

Он добавил, вероятно, это может быть, если того потребует закон и согласуют необходимость соответствующих ресурсов. Другой вопрос – стоит ли мобилизовать правоохранителей.

"Я помню встречу с генералом Залужным. На вопрос стоит ли мобилизовать, например, правоохранителей он сказал, что мы должны жить в мирных городах. Поэтому если мы будем воевать, а в это время будет расти количество преступлений, потому что правоохранителей в городах нет – это вопрос", – сказал Юрчишин.

Впрочем, он отметил, что к войне будут привлечены все. Но не все с оружием в руках.

"Нам нужны люди, которые совершенствуют дроны, развивают украинские снаряды, лечат раненых военных, гражданских, учат детей – они нам нужны и в тылу. Наш вопрос, чтобы наш государственный механизм мог обеспечить и фронт, и тыл. И чтобы граждане по крайней мере воспринимали этот процесс справедливо. Поэтому сейчас ищется сложное решение", – добавил Юрчишин.

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