Об этом сказал народный депутат, заместитель Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона.

Смотрите также Рекрутинг в ВСУ: могут мобилизовать не в выбранное подразделение

Кроме того, Чернев подчеркнул, что в законе о мобилизации говорится о мужчинах в возрасте 27– 60 лет, а не граждан Украины в целом.

"Позиция президента, позиция нашего комитета и думаю, что в принципе, позиция большинства парламентариев состоит в том, что не нужно сегодня добавлять женщин в мобилизационный ресурс, потому что есть у нас достаточно мобилизационного ресурса среди мужчин", – сказал Чернев.

Мужского ресурса достаточно

В частности, и с учетом того, что мобилизационный возраст в Украине будет снижен до 25 лет.

Так что, он считает, что для выполнения требований будущего законодательства о мобилизации будет достаточно мужчин, чтобы закрыть потребности Генерального штаба ВСУ.

В прошлом году президент Владимир Зеленский утверждал, что даже если Верховная Рада примет закон, в котором будет прописана мобилизация женщин, то он его не подпишет.

Стоит отметить, что военные попросили в Украине дополнительно мобилизовать еще до 500 тысяч граждан, и власть работает над проектом закона, в котором идет речь об усилении мобилизационных мер.

Мобилизация женщин: что известно