Иностранцев, которые превысили срок пребывания в Украине во время пандемии, не будут привлекать к ответственности. Однако тем, кто просрочил свой отъезд еще до карантина, придется платить штраф.

За просрочку до карантина – штраф

Об этом рассказал начальник управления организации пограничного контроля Администрации Госпогранслужбы Юрий Лысюк, передает пресс-служба ГПСУ.

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Если же иностранец или лицо без гражданства превысили сроки пребывания в Украине до начала введения карантинных мероприятий, то такие лица при следовании через государственную границу будут привлечены к ответственности за нарушение сроков пребывания,

– отметил Лысюк.

Обратите внимание! Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине карается штрафом от 1 700 до 5 100 гривен.

Украина открыла границы для иностранцев

Украина с 15 июня снова начала впускать на свою территорию иностранцев. Правда, для граждан стран с высоким распространением коронавируса будут действовать определенные ограничения. Страны поделили на "красные" и "зеленые" зоны.

В список стран с высоким уровнем распространения коронавируса попали те государства, где на 100 тысяч населения есть 40 или более активных случаев коронавируса.

Список стран "красной" зоны смотрите здесь.

Как можно попасть в Украину из "красной" зоны