Будут ли наказывать иностранцев, которые задержались в Украине во время пандемии: ответ ГПСУ
Иностранцев, которые превысили срок пребывания в Украине во время пандемии, не будут привлекать к ответственности. Однако тем, кто просрочил свой отъезд еще до карантина, придется платить штраф.
За просрочку до карантина – штраф
Об этом рассказал начальник управления организации пограничного контроля Администрации Госпогранслужбы Юрий Лысюк, передает пресс-служба ГПСУ.
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Если же иностранец или лицо без гражданства превысили сроки пребывания в Украине до начала введения карантинных мероприятий, то такие лица при следовании через государственную границу будут привлечены к ответственности за нарушение сроков пребывания,
– отметил Лысюк.
Украина открыла границы для иностранцев
Украина с 15 июня снова начала впускать на свою территорию иностранцев. Правда, для граждан стран с высоким распространением коронавируса будут действовать определенные ограничения. Страны поделили на "красные" и "зеленые" зоны.
В список стран с высоким уровнем распространения коронавируса попали те государства, где на 100 тысяч населения есть 40 или более активных случаев коронавируса.
Как можно попасть в Украину из "красной" зоны
- Для граждан всех этих стран действует обязательная 14-дневная обсервация после приезда в Украину. Исключением является тот случай, если эти люди не были ни в одной из выше указанных стран в течение последних 14 дней.
- Также обсервация не нужна для тех, кто дал согласие на самоизоляцию с приложением "Дий дома".
- Для тех, кто прибывает из других стран обсервация или самоизоляция после приезда в Украину не обязательна.