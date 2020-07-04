Іноземців, які перевищили термін перебування в Україні під час пандемії, не притягуватимуть до відповідальності. Однак тим, хто протермінував свій від'їзд ще до карантину, доведеться платити штраф.

За протермінування до карантину – штраф

Про це розповів начальник управління організації прикордонного контролю Адміністрації Держприкордонслужби Юрій Лисюк, інформує пресслужба ДПСУ.

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Якщо ж іноземець або особа без громадянства перевищила терміни перебування в Україні до початку введення карантинних заходів, то такі особи під час слідування через державний кордон будуть притягнені до відповідальності за порушення термінів перебування,

– зазначив Лисюк.

Зверніть увагу! Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні карається штрафом від 1700 до 5100 гривень.

Україна відкрила кордони для іноземців

Україна з 15 червня знову почала впускати на свою територію іноземців. Щоправда, для громадян країн з високим поширенням коронавірусу діятимуть певні обмеження. Країни поділили на "червоні" і "зелені" зони.



До списку країн з високим рівнем поширення коронавірусу потрапили ті держави, де на 100 тисяч населення є 40 або більше активних випадків коронавірусу.

Список країн "червоної" зони дивіться тут.

Як можна потрапити до України з "червоної" зони