Чи каратимуть іноземців, які затримались в Україні під час пандемії: відповідь ДПСУ
Іноземців, які перевищили термін перебування в Україні під час пандемії, не притягуватимуть до відповідальності. Однак тим, хто протермінував свій від'їзд ще до карантину, доведеться платити штраф.
За протермінування до карантину – штраф
Про це розповів начальник управління організації прикордонного контролю Адміністрації Держприкордонслужби Юрій Лисюк, інформує пресслужба ДПСУ.
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Якщо ж іноземець або особа без громадянства перевищила терміни перебування в Україні до початку введення карантинних заходів, то такі особи під час слідування через державний кордон будуть притягнені до відповідальності за порушення термінів перебування,
– зазначив Лисюк.
Україна відкрила кордони для іноземців
Україна з 15 червня знову почала впускати на свою територію іноземців. Щоправда, для громадян країн з високим поширенням коронавірусу діятимуть певні обмеження. Країни поділили на "червоні" і "зелені" зони.
До списку країн з високим рівнем поширення коронавірусу потрапили ті держави, де на 100 тисяч населення є 40 або більше активних випадків коронавірусу.
Як можна потрапити до України з "червоної" зони
- Для громадян усіх цих країн діє обов'язкова 14-денна обсервація після приїзду в Україну. Винятком є той випадок, якщо ці люди не були у жодній з вище зазначених країн впродовж останніх 14 днів.
- Також обсервація не потрібна для тих, хто дав згоду на самоізоляцію з додатком "Дій вдома".
- Для тих, хто прибуває з усіх інших країн обсервація чи самоізоляція після приїзду в Україну не обов'язкова.