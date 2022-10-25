Россия делает все, чтобы паспортизировать как можно больше людей в оккупированных регионах Украины. Конечно, никому паспорт государства-террориста не нужен, и, конечно, не будут наказывать людей, которым насильно вручили кремлевское гражданство. Однако Ирина Верещук в эфире национального телемарафона отметила, в каких случаях граждан Украины все же ждет ответственность за получение вражеского документа.

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Будут наказывать предателей, которые ради выгоды получили вражеский паспорт

Министр реинтеграции констатировала, что, в частности с деоккупированной Харьковщины, часто поступают сообщения от ДБР, СБУ и других органов о сотрудничестве местных с врагом во время оккупации.

Будут наказывать, если человек сделал это добровольно (получил российский паспорт – 24 канал), с целью получить благо, получить должность. Многие такие случаи есть. Мы их фиксируем,

– сказала чиновница.

Соответствующие мероприятия по коллаборантам

Украинские силовики принимают фильтрационные и другие меры относительно коллаборантов, чтобы обеспечить национальную безопасность Украины. Перед законом будут отвечать люди, если они:

занимали административные должности;

передавали реестры врагу;

других побуждали получать паспорта;

создавали условия, ущемляемые в правах других граждан Украины.

Конечно, они будут отвечать. Но не все и не под одну гребенку,

– подчеркнула Верещук.

Очевидно, что каждое дело будет рассматриваться отдельно и решения будут приниматься в зависимости от ситуации.

Россия не признает паспортизированных предателей Украины

Важно, что к коллаборантам плохо относятся не только в Украине, но и во враждебном государстве. В начале сентября появилась информация, что российские пограничники не хотят впускать на территорию России граждан квазиреспублик.

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На границе паспортизированным коллаборантам тогда заявили, что "они никто и зовут их никак ". Это и не удивительно, ведь всем известно: кто изменил один раз – сделает это обязательно второй раз.

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