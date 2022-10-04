Такое мнение озвучила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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По ее словам, то, что сейчас происходит в России, называется самоуничтожением.

Вот что сейчас происходит с россиянами. Своими псевдореферендумами сегодня они окончательно подложили бомбу под себя и настроили взрыватель. Обречены. Им уже никто и ничего не поможет,

– сказала она.

Верещук подчеркнула, что есть только 2 развития событий: либо не будет путинской России, либо не будет цивилизованного мира. Но мир, несомненно, сильнее, цивилизация точно прочнее. Наши враги погибнут, как роса на солнце.

Совет Федерации "признал" аннексию украинских областей

Вслед за Государственной думой России верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – одобрила аннексию территорий на Юге и Востоке Украины. Глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк подчеркнула, что произошло это вопреки принципам международного права, глобальным правилам сожительства и даже здравому смыслу.

Ведь любые нарисованные в Кремле результаты "референдумов" бесследно исчезают в результате наступления ВСУ и освобождения наших территорий из-под оккупации. Россия не просто пересекла границу, очередную "красную линию". Она окончательно вычеркнула себя из списка договороспособных государств, соглашения с которыми стоят хотя бы бумаги, на которой они подписаны,

– отметила Шуляк.

Она добавила, что у цивилизованного мира не осталось иного выхода, чем совместными усилиями обеспечить поражение России с последующей демилитаризацией и лишением ядерного оружия.

"Любые разговоры об "особом статусе" Крыма или Донбасса, любые версии "сохранения лица" теперь должны навсегда уйти в прошлое. Или вместе с Украиной к победе – или мир погружается в хаос", – подчеркнула политика.

Что стоит знать о псевдореферендумах

Российский президент Владимир Путин 30 сентября объявил о решении включить в состав России территории четырех областей: Запорожскую, Херсонскую, Луганскую и Донецкую.

Предпосылкой стали сфальсифицированные результаты фейковых референдумов. В Кремле заявили о якобы едва ли не стопроцентной "поддержке" России местным населением.

Российская Госдума решила официально утвердить аннексию украинских территорий. Спикер Госдумы Вячеслав Володин цинично заявил о том, что в России теперь якобы 89 субъектов, из них 5 так называемых "субъектов" – суверенные территории Украины.

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