Таку думку озвучила віце-прем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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За її словами, те, що зараз відбувається у Росії, називається самознищенням.

Ось що зараз відбувається з росією та росіянами. Своїми псевдореферендумами сьогодні вони остаточно підклали бомбу під себе та звели підривник. Приречені. Їм вже ніхто і нічого не допоможе,

– сказала вона.

Верещук підкреслила, що є лише 2 розвитки подій: або не буде путінської Росії, або не буде цивілізованого світу. Але світ, безсумнівно, сильніше, цивілізація точно міцніше. Натомість наші вороженьки згинуть, як роса на сонці.

Рада Федерації "визнала" анексію українських областей

Вслід за Державною думою Росії, верхня палата парламенту РФ – Рада Федерації – схвалила анексію територій на Півдні та Сході України. Голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк наголосила, що сталося це всупереч принципам міжнародного права, глобальним правилам співжиття і навіть здоровому глузду.

Адже будь-які намальовані в Кремлі результати "референдумів" безслідно зникають внаслідок наступу ЗСУ і звільнення наших територій з-під окупації. Росія не просто перетнула межу, чергову "червону лінію". Вона остаточно викреслила себе зі списку договороспроможних держав, угоди з якими варті хоча б паперу, на якому вони підписані,

– зазначила Шуляк.

Вона додала, що у цивілізованого світу не залишилося іншого виходу, ніж спільними зусиллями забезпечити поразку Росії з подальшою демілітаризацією і позбавленням ядерної зброї.

"Будь-які розмови про "особливий статус" Криму чи Донбасу, будь-які версії "збереження обличчя" відтепер мають назавжди піти у минуле. Або разом з Україною до перемоги – або світ занурюється в хаос", – підкреслила політикиня.

Що варто знати про псевдореферендуми

Російський президент Владімір Путін 30 вересня оголосив про рішення включити до складу Росії території чотирьох областей: Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької.

Передумовою стали сфальсифіковані результати фейкових референдумів. В Кремлі заявили про нібито ледь не стовідсоткову "підтримку" Росії місцевим населенням.

Російська Держдума вирішила офіційно затвердили анексію українських територій. Спікер Держдуми Вячєслав Володін цинічно заявив про те, що в Росії тепер нібито 89 суб'єктів, з них 5 так званих "суб'єктів" – суверенні території України.

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