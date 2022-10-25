Росія робить усе, аби паспортизувати якомога більше людей на окупованих регіонах України. Звісно, що нікому паспорт держави-терористки не потрібен, і звісно, що не каратимуть людей, яким насильно вручили кремлівське громадянство. Однак Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону зазначила, у яких випадках на громадян України все ж чекає відповідальність за отримання ворожого документа.

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Каратимуть зрадників, які заради вигоди отримали ворожий паспорт

Міністерка реінтеграції констатувала, що, зокрема з деокупованої Харківщини, часто надходять повідомлення від ДБР, СБУ та інших органів щодо співпраці місцевих з ворогом під час окупації.

Каратимуть, якщо людина зробила це добровільно (отримала російський паспорт – 24 канал), з метою отримати благо, отримати посаду. Багато таких випадків є. Ми їх фіксуємо,

– сказала чиновниця.

Відповідні заходи щодо колаборантів

Українські силовики вживають фільтраційних та інших заходів щодо колаборантів, аби забезпечити національну безпеку України. Перед законом відповідатимуть люди, якщо вони:

обіймали адміністративні посади;

передавали реєстри ворогові;

інших спонукали отримувати паспорти;

створювали умови, які утискали в правах інших громадян України.

Звичайно, вони будуть відповідати. Але не всі та не під одну гребінку,

– наголосила Верещук.

Вочевидь, кожна справа розглядатиметься окремо та рішення ухвалюватимуть залежно від ситуації.

Росія не визнає паспортизованих зрадників України

Важливо, що до колаборантів погано ставляться не тільки в Україні, а й – у ворожій державі. На початку вересня з'явилась інформація, що російські прикордонники не хочуть впускати на територію Росії громадян квазіреспублік.

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На кордоні паспортизованим колаборантам тоді заявили, що "вони ніхто та звати їх ніяк". Воно й не дивно, адже усім відомо: хто зрадив один раз – зробить це обов'язково вдруге.

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