Росія робить усе, аби паспортизувати якомога більше людей на окупованих регіонах України. Звісно, що нікому паспорт держави-терористки не потрібен, і звісно, що не каратимуть людей, яким насильно вручили кремлівське громадянство. Однак Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону зазначила, у яких випадках на громадян України все ж чекає відповідальність за отримання ворожого документа.
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Каратимуть зрадників, які заради вигоди отримали ворожий паспорт
Міністерка реінтеграції констатувала, що, зокрема з деокупованої Харківщини, часто надходять повідомлення від ДБР, СБУ та інших органів щодо співпраці місцевих з ворогом під час окупації.
Каратимуть, якщо людина зробила це добровільно (отримала російський паспорт – 24 канал), з метою отримати благо, отримати посаду. Багато таких випадків є. Ми їх фіксуємо,
– сказала чиновниця.
Відповідні заходи щодо колаборантів
Українські силовики вживають фільтраційних та інших заходів щодо колаборантів, аби забезпечити національну безпеку України. Перед законом відповідатимуть люди, якщо вони:
- обіймали адміністративні посади;
- передавали реєстри ворогові;
- інших спонукали отримувати паспорти;
- створювали умови, які утискали в правах інших громадян України.
Звичайно, вони будуть відповідати. Але не всі та не під одну гребінку,
– наголосила Верещук.
Вочевидь, кожна справа розглядатиметься окремо та рішення ухвалюватимуть залежно від ситуації.
Росія не визнає паспортизованих зрадників України
Важливо, що до колаборантів погано ставляться не тільки в Україні, а й – у ворожій державі. На початку вересня з'явилась інформація, що російські прикордонники не хочуть впускати на територію Росії громадян квазіреспублік.
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На кордоні паспортизованим колаборантам тоді заявили, що "вони ніхто та звати їх ніяк". Воно й не дивно, адже усім відомо: хто зрадив один раз – зробить це обов'язково вдруге.
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