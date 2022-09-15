Після наступу українських захисників різко змінились настрої проросійськи налаштованих жителів ордло. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

До теми Які загрози несе примусова паспортизація росії на тимчасово окупованих територіях

Росія не визнає власні паспорти

Відзначається невдоволення ходом проведення так званої "спеціальної операції" та діями російського уряду. Панує думка, що росія здає інтереси квазіреспублік.

Ці настрої додатково посилились після того, як з’ясувалось, що видані на території ордло російські паспорти не мають юридичної сили на території росії. Принаймні тим, хто намагався виїхати із "л/днр" за таким паспортом, на російському кордоні пояснюють, що "ви ніхто і звати вас ніяк".

Також серед особового складу 14-ї окремої бригади спеціального призначення (військової частини 74854) збройних сил росії поширюється інформація, що до 1 грудня поточного року має завершитись один з етапів так званої "спеціальної воєнної операції".

Після цього заплановано виведення з частини окупованих територій України регулярних підрозділів збройних сил росії. Начебто, ці території буде передано під контроль так званим "добровольчим батальйонам". Ймовірно, на зразок 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів,

– зазначили у розвідці.

Нагадаємо, що примусова паспортизація на окупованих територіях України розпочалася ще у 2014 році. Тоді федеральним законом усіх громадян України та осіб без громадянства, що постійно проживали в Криму, оголосили громадянами росії.

А у квітні 2019 року владімір путін видав указ про спрощену процедуру надання російського громадянства власникам "паспортів" квазіреспублік "днр" та "лнр". У липні того ж року цей порядок поширили на всіх жителів Донецької та Луганської областей, а у 2022 – усіх новоокупованих територій.

Влада України рекомендує цивільному населенню виїжджати з окупованих територій. Варто пам'ятати, що окупація є тимчасовою, і українська армія звільнить захоплену ворогом територію.

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