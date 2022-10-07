На тимчасово окупованій території Запорізької області досі перебувають 400 тисяч жителів. З них лише 10 тисяч отримали паспорт держави-агресора.

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Російський паспорт нікому не потрібен

Загарбники тиснуть на жителів, аби роздати російські паспорти. Зокрема, на Херсонщині літнім людям, які вже понад пів року не отримують виплати, за оформлення російських документів обіцяють пенсії.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров переконує, отримати ворожий паспорт погоджуються дуже мало жителів Запоріжжя. Однак його відсутність не заважає загарбникам мобілізувати наших людей на війну. Тому жителів тимчасово окупованих територій закликають хутчіше звідти виїздити.

Окупанти хочуть мобілізувати 3000 наших людей, яких вони називають добровольцями. 3 тисячі, звичайно, назбирають, але точно не добровольців,

– підкреслив Федоров.

Загарбники ловлять людей на вулицях. Опісля примусово відвозять до військкоматів або комендатури. На жаль, чи не єдиний спосіб уникнути мобілізації, – евакуація, зазначив міський голова Мелітополя.

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Росіяни тероризують Запорізьку область

Зранку 7 жовтня окупанти знову вдарили ракетами по Запоріжжі. Одна з них впала на подвір'ї багатоповерхівки. Відомо про щонайменше одного постраждалого: у нього осколкові поранення.

Напередодні окупанти обстріляли житлові квартали. Внаслідок цього спалахнули пожежі.

Від рук ворога загинули щонайменше 12 мешканців Запоріжжя. Тіла виявили під завалами багатоповерхівок. Рятувально-пошукові роботи продовжуються.

Серед постраждалих є трирічна дівчинка. Вона перебуває під наглядом медиків.

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