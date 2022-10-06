Про це 24 каналу сказала віцепрем'єр-міністерка, міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона зауважила, що після псевдореферендумів значно зменшилася можливість людей евакуюватися з цих територій.

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Жити на окупованих територіях стало складніше

Верещук зазначила, що багато окупованих населених пунктів залишаються у Запорізькій та Херсонській областях. Тобто приблизно мільйон людей зараз перебуває під окупацією.

Звичайно, що ці псевдореферендуми жодного юридичного значення для нас, як для держави, не мають. Але життя на тимчасово окупованих територіях ускладнилося для людей, які там залишаються,

– сказала віцепрем'єр-міністерка.

Адже, нагадала вона, у Кремлі заявили, що всі ці люди автоматично стали громадянами Російської Федерації. Це, звичайно, є злочином, кара за який буде пізніше. Однак людям потрібно якось зараз жити.

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Верещук зауважила, що після російських псевдореферендумів у рази зменшилася можливість евакуюватися з окупованих територій.

Ми про все це попереджали. Я постійно говорила евакуюватися, щодня й щогодини повторювала, бо буде гірше. Зараз, на жаль, це гірше настало,

– заявила міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Вона зауважила, що окупанти мобілізують людей до своєї армії. У чоловіків призовного віку фактично не залишилося шансів.

Вони будуть мобілізовані й змушені будуть або скласти зброю і потрапити в полон, або зробити все, щоб не бути мобілізованими,

– сказала Верещук.

Тобто, додала вона, ці чоловіки вимушені будуть переховуватися та зробити все, щоб не співпрацювати з окупаційною владою.

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