Россия официально не просила Украину о мирных переговорах, – Ермак

Глава Офиса Президента прокомментировал переговорный процесс между Москвой и Киевом. По словам Андрея Ермака на форуме безопасности, на официальном уровне Кремль не предлагал нашему государству начать диалог для возвращения мира.

В субботу, 19 ноября, глава ОП Андрей Ярмак выступил онлайн на Галифакском международном форуме безопасности. По его словам понятно, что хоть Россия "за переговоры без предварительных условий", однако на самом деле это просто пустые слова, которые еще ни разу не были прямо адресованы Украине.

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На самом деле Россия хочет восстановить силы, а не мира

Офис Президента в последнее время все чаще говорит о формуле мира, заключающейся в полном выведении вражеских войск с территории Украины. Ермак убежден, что любые переговоры должны основываться на суверенитете и территориальной целостности нашего государства. Поэтому очевидно, что заявления России о мире следует воспринимать лишь как лицемерие.

У нас нет официальной заявки российской стороны о переговорах,

– сказал глава Офиса Президента на форуме.

"Последний аргумент России для переговоров"

По словам Зеленского , после освобождения ВСУ Херсона Россия сейчас ищет короткое перемирие – некий "отдых", чтобы восстановить силы. Такие заявления врага следует воспринимать точно не как намерение "завершить войну", потому что это приведет только к эскалации конфликта в будущем.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия использует переговоры как элемент информационно-пропагандистской компании. То есть цель всех заявлений Москвы о "мире" – получить паузу на фронте, чтобы подготовить новую волну мобилизованных солдат для эффективного продолжения войны.

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Очевидно, что Путин не может воевать дальше, поэтому он отдает приказы запускать ракеты по критической инфраструктуре нашего государства. Собственно, это последний аргумент России, которым она пытается шантажировать Киев, требуя пойти на уступки Зеленского.

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