Террористические атаки России против критической инфраструктуры Украины погрузили страну во временную тьму и заставили ближайшие к Украине государства беспокоиться о собственной безопасности и размышлять о рисках прямого столкновения НАТО с Россией. 24 канал проанализировал основные сигналы относительно Украины, которые транслирует западная пресса.

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НАТО втягивается в войну против России?

Сразу после падения ракет на территории Польши, в НАТО окончательно поняли, что российская агрессия против Украины несет угрозу Альянсу, пишет The New York Times. Несмотря на то, что историю с ракетами решили "замять" и приглушить, оценка возможных угроз со стороны России была просчитана, и НАТО пообещали усилить Польшу системами ПВО.

Варшава заявила, что новые системы Patriot, которые она должна получить от Германии уже в ближайшее время, планируют разместить возле границы с Украиной, то есть фактически зона их действия будет охватывать и часть украинской территории. Это повлекло за собой волну новых споров относительно того, не будет ли применение ПВО с территории Польши считаться прямым столкновением НАТО с Россией.



Американские ЗРК Patriot в Польше / Фото EPA

Ряд военных экспертов считают, что перехват ракет польской ПВО внутри Украины, скорее всего, не приведет к прямому столкновению с Россией, но заведет их в так называемую серую зону, то есть полностью просчитать все последствия таких действий крайне сложно.

Актуально! Из-за подобной неопределенности начинают нервничать и официальные лица Польши, что в целом может быть выгодным для Украины. Экс-президент страны Лех Качиньский, а затем и действующий министр обороны Польши Мариуш Блащак призвали Германию передать эту ПВО сразу Украине. Такое решение, по их мнению, поможет защититься украинцами и одновременно усилит оборону польской границы. При этом любые трактовки в использовании этих систем ПВО сразу отпадут.

Проблема заключается лишь в том, что использование систем Patriot требует довольно длительного обучения. Такая ПВО уже установлена в польском аэропорту Жешув для прикрытия основного узла поставки западного оружия в Украину. При этом управление этими системами берут на себя американские специалисты. И даже о поставках новых Patriot в Берлине заявляют, что на начальном этапе именно немцам придется управлять этой ПВО на восточной границе Польши.

Сейчас все зависит от позиции Германии, ведь даже генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что подобное решение должно приниматься на национальном уровне. Польша не против такого шага, поэтому немцы стоят перед трудным выбором. Россияне, скорее всего, проглотили бы эти поставки, но на Западе очень не хотят давать России повод для эскалации.

Ожидать поставок Patriot стоит при легком пессимизме, однако это идеальный прецедент для выполнения наших запросов относительно других систем ПВО, с которыми украинские военные уже научились работать.

Больше никаких призывов к переговорам с Путиным

Перемирие в войне фактически означало бы победу президента России Владимира Путина, пишет CNN. Российские надежды захватить Украину разбились о мощное сопротивление, и сегодня российская армия лишь отступает или обороняется. Живая сила России истощена, несмотря на мобилизацию, а запасы оружия быстро сокращаются, так что перемирие или переговоры могут быть единственно возможным путем для победы российского диктатора.

Единственное, что дает преждевременное перемирие, – позволяет обеим сторонам перевооружиться. А поскольку Россия сейчас в максимально проигрышной ситуации, то ей это будет наиболее выгодно, и впоследствии она возобновит войну,

– отмечает эксперт из российской армии Майкл Кофман.

Столкнувшись с дефицитом боеприпасов, Россия активизировала все свои производства, которые местами работают в три смены, чтобы удовлетворить потребности фронта. При этом за последние несколько недель вопрос переговоров все чаще поднимался западными чиновниками и генералами, что очень коррелирует с планами Владимира Путина на перевооружение.

При этом позиция Украины в этом вопросе остается устойчивой на всех уровнях. Основные политические силы внутри Украины, учитывая разногласия во взглядах, имеют абсолютный консенсус по поводу невозможности вести переговоры с Россией в нынешних условиях. Украинское общество, несмотря на любые угрозы и давление Кремля на гражданскую инфраструктуру, также не воспринимает идею переговоров.



Повреждена электроподстанция в результате удара России / Фото The New York Times

Россияне истощены, особенно после успешного уничтожения, по меньшей мере, 52 российских складов с боеприпасами. Однако этого все еще недостаточно. По мнению западных аналитиков, россияне приспособились к ударам HIMARS и оттянули значительную часть составов за пределы 80-километровой зоны поражения этих систем. При этом множество складов переместили на территорию России, куда Украина пообещала не бить американскими системами.

Военные эксперты заявляют, что, учитывая невозможность переговоров на данный момент, необходимо расширять украинские военные возможности "иначе Россия будет просто ждать". Линия фронта существенно уменьшилась, что дает россиянам больше возможностей для обороны.

Россияне охотно торгуют мобилизованными солдатами и артиллерийскими снарядами. Они ожидают, что со временем НАТО, западные союзники и украинцы не захотят продолжать подобные операции. И, в конце концов, это подтолкнет их к переговорам. Я полностью верю, что это ставка Путина,

– заявил старший научный сотрудник Оборонной Программы США Крис Догерти.

Сегодня Россия хочет всеми силами зафиксировать линию фронта и продать населению захваченную часть Донбасса и сохраненный Крым. Очевидно, для этого Кремль вряд ли будет жалеть своих солдат, ведь там уже успели подсчитать, сколько жизней российских солдат они планируют потратить на достижения своих ближайших планов.

Россия объявила план по "утилизации" мобилизованных

Власти России ожидают потери 100 тысяч мобилизованных убитыми и ранеными. Об этом написало издание Медуза, ссылаясь на собственные источники. По этим данным, политическое и военное руководство полностью осознает масштаб потерь, однако их это никоим образом не смущает, ведь всех погибших мобиков планируют впоследствии заменить срочниками.

К весне 2023 года Минобороны России планирует подготовить около 120 тысяч срочников, которых они отправят на войну в Украину. Именно для этого Владимир Путин и не отменяет свой указ о частичной мобилизации. Медуза отмечает, что по официальным заявлениям Кремля, эта мобилизация завершилась еще в начале ноября, однако соответствующий указ Путин так и не издал.



Российские мобилизованные готовятся к отправке / Фото AP

На сегодняшний день власти России заявляют, что мобилизационный план уже выполнен в полном объеме, и дополнительный набор военных проводить не будут. Впрочем, эксперты указывают на то, что Россия эту мобилизацию действительно никогда и не останавливала. При этом такое медийное затишье необходимо для того, чтобы выявить все возможные пробелы в работе системы и начать уже всеобщую мобилизацию, от которой спрятаться будет гораздо труднее.

США обеспокоены новой страшилкой Кремля

В США растет обеспокоенность относительно применения Россией химического оружия против Украины, пишет Politico. Официальные лица в Вашингтоне пока не считают эту угрозу реальной в сегодняшних условиях, но обеспокоены тем, что Москва может прибегнуть к такому типу оружия, если продолжит терять свои позиции в Украине.

По словам источников в Белом Доме и Пентагоне, беспокойство появилось на фоне стремления администрации обеспечить готовность союзников к такому событию, а также мобилизовать новые ресурсы и инвестиции в производство систем обнаружения, на случай применения химических веществ. Этой осенью Минобороны США направило команды специалистов в страны Восточной Европы для ознакомления их вооруженных сил с процедурами на случай химической или биологической угрозы.

При этом в Пентагоне считают, что в зимний период линия фронта вряд ли сильно продвинется в ту или иную сторону, однако в случае продолжения масштабных потерь на поле боя или полного распада российской армии, Кремль может прибегнуть к использованию химического оружия.

Подобная атака была бы скрытой, с использованием химических веществ, которые трудно обнаружить, что усложнило бы возможности Запада привязать такую атаку к России. Эксперты склоняются к тому, что россияне могут использовать уже известный "Новичок", при этом доставить с помощью боеприпасов, что привело бы к вреду одновременно большому количеству людей.

Россия уже неоднократно использовала химическое оружие, как против политических противников Владимира Путина, когда отравили Алексея Навального, так и на поле боя, когда зафиксировали использование химического оружия в Сирии. Поэтому США уже несколько лет внимательно следят за всеми возможными разработками такого типа оружия, которые проводит Москва.

В то же время эксперты и официальные лица заявили, что отслеживать химические вещества и собирать информацию об их разработке, особенно для наступательных целей, становится все сложнее. Дело в том, что вещества, используемые для разработки химического оружия, легко скрываются и их можно использовать в законных отраслях промышленности и фармацевтики.

При этом США стремятся отсрочить прямое обвинение России в таких планах, чтобы не дать россиянам возможности для эскалации. Дело в том, что Россия наоборот обвиняет Украину и США в разработке сети биолабораторий и даже созвала на этот счет ряд Совбезов ООН и не приводила там никаких доказательств. И подобные обвинения со стороны США в сторону России, без прямых доказательств, не имели бы реальных политических или военных последствий, поэтому Вашингтон пока наблюдает за деятельностью Москвы на этом направлении.

Очевидно, что страшилки России становятся все менее действенными, а постоянный блеф Кремля уже никого не впечатляет. Конечно, Запад не исключает все возможные сценарии, однако и идти на уступки террористическому режиму Владимира Путина тоже уже не собирается.

Россия столкнулась с тем, что все ее ходы относительно давления на гражданское население Украины или запугивания Запада оружием массового поражения не дают желаемого результата.

Кремль сегодня делает ставку на количество, фактически пытаясь завалить Украину телами своих мобиков. Впрочем, если Запад все же придет к согласию о расширении военных возможностей Украины, Россия потеряет и свой последний козырь.