Терористичні атаки Росії проти критичної інфраструктури України занурили країну в тимчасову темряву і змусили найближчі до України держави перейматися власною безпекою та роздумувати щодо ризиків прямого зіткнення НАТО з Росією. 24 канал проаналізував основні сигнали щодо України, які транслює західна преса.

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НАТО втягується у війну проти Росії?

Відразу після падіння ракет на території Польщі, у НАТО остаточно зрозуміли, що російська агресії проти України несе загрозу Альянсу, пише The New York Times. Попри те, що історію з ракетами вирішили "замнути" й приглушити, оцінка можливих загроз з боку Росії була прорахована, і в НАТО пообіцяли підсилити Польщу системами ППО.

Варшава заявила, що нові системи Patriot, які вона має отримати від Німеччини вже найближчим часом, планують розмістити поблизу кордону з Україною, тобто фактично, зона їхньої дії охоплюватиме й частину української території. Це спричинило хвилю нових суперечок щодо того, а чи не буде застосування ППО з території Польщі вважатися прямим зіткненням НАТО з Росією.



Американські ЗРК Patriot у Польщі / Фото EPA

Низка військових експертів вважають, що перехоплення ракет польською ППО всередині України, швидше за все, не приведе до прямого зіткнення з Росією, але заведе їх у так звану "сіру зону", тобто повністю прорахувати всі наслідки таких дій вкрай складно.

Актуально! Через подібну невизначеність, починають нервувати й офіційні особи Польщі, що загалом може бути вигідним для України. Експрезидент країни Лех Качинський, а згодом і чинний міністр оборони Польщі Маріуш Блащак закликали Німеччину передати цю ППО відразу Україні. Таке рішення, на їхню думку, допоможе захистися українцями і одночасно підсилить оборону польського кордону. При цьому, будь-які трактування у використанні цих систем ППО відразу відпадуть.

Проблема полягає лише в тому, що використання систем Patriot потребує доволі тривалого навчання. Така ППО вже встановлена у польському аеропорту Ряшів для прикриття основного вузла постачання західної зброї в Україну. При цьому, керування цими системами беруть на себе американські спеціалісти. Та навіть щодо постачання нових Patriot, у Берліні заявляють, що на початковому етапі саме німцям доведеться керувати цією ППО на східному кордоні Польщі.

Зараз усе залежить від позиції Німеччини, адже навіть генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що подібне рішення має ухвалюватись на національному рівні. Польща не проти такого кроку, тож німці стоять перед важким вибором. Росіяни, швидше за все, проковтнули б це постачання, але на Заході дуже не хочуть давати Росії привід для ескалації.

Очікувати постачання Patriot варто за легкого песимізму, проте це ідеальний прецедент для виконання наших запитів щодо інших систем ППО, з якими українські військові вже навчилися працювати.

Більше жодних закликів до перемовин з Путіним

Перемир'я у війні фактично означало б перемогу президента Росії Володимира Путіна, пише CNN. Російські сподівання захопити Україну розбилися об потужний супротив, і на сьогодні російська армія лише відступає або обороняється. Жива сила Росії виснажена, попри мобілізацію, а запаси зброї швидко скорочуються, тож перемир'я або переговори можуть бути єдиним можливим шляхом для перемоги російського диктатора.

Єдине, що дає передчасне перемир'я, — дозволяє обом сторонам переозброїтися. А оскільки Росія зараз у максимально програшній ситуації, то їй це буде найбільш вигідно, і згодом вона відновить війну,

– зауважує експерт з російської армії Майкл Кофман.

Зіткнувшись із дефіцитом боєприпасів, Росія активізувала усі свої виробництва, які подекуди працюють у три зміни, щоб задовольнити потреби фронту. При цьому, за останні кілька тижнів, питання перемовин все частіше підіймалося західними чиновниками та генералами, що дуже корелює з планами Владіміра Путіна на переозброєння.

При цьому, позиція України у цьому питанні залишається стійкою на всіх рівнях. Основні політичні сили всередині України, з огляду на розбіжності у поглядах, мають абсолютний консенсус щодо неможливості вести перемовини з Росією за нинішніх умов. Українське суспільство, попри будь-які погрози та тиск Кремля на цивільну інфраструктуру, також не сприймає ідею перемовин.



Пошкоджена електропідстанція внаслідок удару Росії / Фото The New York Times

Росіяни виснажені, особливо після успішного знищення, щонайменше 52 російських складів з боєприпасами. Однак, цього все ще недостатньо. На думку західних аналітиків, росіяни пристосувалися до ударів HIMARS та відтягнули значну частину складів за межі 80-кілометрової зони ураження цих систем. При цьому, безліч складів перемістили на територію Росії, куди Україна пообіцяла не бити американськими системами.

Військові експерти заявляють, що враховуючи неможливість перемовин на цей момент, необхідно розширювати українські військові можливості "інакше Росія буде просто чекати". Лінія фронту суттєво зменшилася, що дає росіянам більше можливостей для оборони.

Росіяни охоче торгують мобілізованими солдатами та артилерійськими снарядами. Вони очікують, що з часом НАТО, західні союзники та українці не захочуть продовжувати такі операції. І зрештою це підштовхне їх до переговорів. Я цілком вірю, що це ставка Путіна,

– заявив старший науковий співробітник Оборонної Програми США Кріс Догерті.

Сьогодні Росія хоче усіма силами зафіксувати лінію фронту та продати населенню захоплену частину Донбасу та збережений Крим. Вочевидь, для цього Кремль навряд чи жалітиме своїх солдатів, адже там вже встигли підрахувати, скільки життів російських солдатів вони планують витратити на досягнення своїх найближчих планів.

Росія оголосила план з "утилізації" мобілізованих

Влада Росії очікує втрату 100 тисяч мобілізованих вбитими та пораненими. Про це написало видання Медуза, посилаючись на власні джерела. За цими даними, політичне та військове керівництво повністю усвідомлює масштаб втрат, проте їх це жодним чином не бентежить, адже усіх загиблих мобіків планують згодом замінити строковиками.

До весни 2023 року Міноборони Росії планує підготувати близько 120 тисяч строковиків, яких вони відправлять на війну в Україну. Саме для цього Владімір Путін і не скасовує свій указ про часткову мобілізацію. Медуза наголошує, що з офіційних заяв Кремля, ця мобілізація завершилася ще на початку листопада, проте відповідний указ Путін так і не видав.



Російські мобілізовані готуються до відправлення / Фото AP

На сьогодні влада Росії заявляє, що мобілізаційний план вже виконано у повному обсязі, і додатковий набір військових проводити не будуть. Втім, експерти вказують на те, що Росія цю мобілізацію насправді ніколи й не зупиняла. При цьому, таке медійне затишшя необхідне для того, аби виявити усі можливі пробіли в роботі системи та почати вже загальну мобілізацію, від якої сховатися буде набагато важче.

США переймаються новою лякалкою Кремля

У США зростає стурбованість щодо застосування Росією хімічної зброї проти України, пише Politico. Офіційні особи у Вашингтоні поки не вважають цю загрозу реальною в сьогоднішніх умовах, але переймаються, що Москва може вдатися до такого типу зброї, якщо продовжить втрачати свої позиції в Україні.

За словами джерел видання у Білому Домі та Пентагоні, занепокоєння з'явилося на тлі прагнення адміністрації забезпечити готовність союзників до такої події, а також мобілізувати нові ресурси та інвестиції у виробництво систем виявлення, на випадок застосування хімічних речовин. Цієї осені Міноборони США направило команди спеціалістів до країн Східної Європи для ознайомлення їхніх збройних сил з процедурами на випадок хімічної або біологічної загрози.

При цьому, у Пентагоні вважають, що в зимовий період лінія фронту навряд чи сильно просунеться в той, чи інший бік, проте в разі продовження масштабних втрат на полі бою або повного розпаду російської армії, Кремль може вдатися до використання хімічної зброї.

Подібна атака була б прихованою, з використанням хімічних речовин, які важко виявити, що ускладнило б можливості Заходу прив'язати таку атаку до Росії. Експерти схиляються до того, що росіяни можуть використати вже відомий "Новачок", при цьому доставити за допомогою боєприпасів, що спричинило б шкоду водночас великій кількості людей.

Росія вже неодноразово використовувала хімічну зброю, як проти політичних противників Владіміра Путіна, коли отруїли Алєксєя Навального, так і на полі бою, коли зафіксували використання хімічної зброї в Сирії. Тож США вже кілька років пильно стежать за усіма можливими розробками такого типу зброї, які проводить Москва.

Водночас експерти та офіційні особи заявили, що відстежувати хімічні речовини та збирати інформацію про їхню розробку, особливо для наступальних цілей, стає дедалі складніше. Річ у тім, що речовини, які використовуються для розробки хімічної зброї, легко приховуються, і їх можна використовувати в законних галузях промисловості та фармацевтики.

При цьому, США прагнуть відтермінувати пряме звинувачення Росії у таких планах, щоб не дати росіянам можливості для ескалації. Річ у тім, що Росія навпаки звинувачує Україну та США у розробці мережі біолабораторій та навіть скликала з цього приводу низку Радбезів ООН та не наводила там жодних доказів. І подібні звинувачення з боку США у бік Росії, без прямих доказів, не мали б реальних політичних або військових наслідків, тож Вашингтон поки лише спостерігає за діяльністю Москви на цьому напрямку.

Очевидно, що лякалки Росії стають все менш дієвими, а постійний блеф Кремля вже нікого не вражає. Звісно, Захід не відкидає усі можливі сценарії, однак і йти на поступки терористичному режиму Владіміра Путіна теж уже не збирається.

Росія стикнулася з тим, що всі її ходи щодо тиску на цивільне населення України або залякування Заходу зброєю масового ураження не приносить бажаного результату.

Кремль сьогодні робить ставку на кількість, фактично намагаючись завалити Україну тілами своїх мобіків. Втім, якщо Захід все ж дійде згоди, щодо розширення військових можливостей України, Росія втратить і свій останній козир.